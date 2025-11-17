Live TV

MAE: Atenţionare de călătorie pentru Grecia, din cauza unei greve generale în sectorul feroviar

Data publicării:
grecia
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează, sau intenţionează să călătorească în Grecia că marți, 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.

MAE le recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 şi Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 şi Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076, potrivit unui comunicat MAE.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro, https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.hellenictrain.gr.

