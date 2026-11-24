Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri și joi, 25 și 26 noiembrie, va avea loc o grevă generală, însoțită de manifestații în Atena și în alte orașe. Navele vor rămâne în porturi, iar autoritățile avertizează asupra unor posibile întârzieri ale zborurilor și perturbări ale traficului feroviar și rutier.

MAE informează cetățenii români care se află în Grecia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească aici că, în perioada 25-26 noiembrie, este organizată o grevă generală, însoțită de manifestații în Atena și în alte orașe.

Confederația Maritimă Panelenă a informat că navele vor rămâne andocate în porturi.

De asemenea, sunt posibile modificări ale orarelor de zbor sau întârzieri ale curselor operate pe aeroporturile elene, precum și perturbări ale traficului feroviar și rutier.

MAE reamintește că românii pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879, precum și la cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii centrului de apeluri, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, cu caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 și cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Editor : Ș.A.