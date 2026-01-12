Live TV

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Franța

mae
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că în data de 13 ianuarie este prevăzută o grevă naţională a conductorilor şi a controlorilor feroviari, context în care sunt aşteptate perturbări ale circulaţiei trenurilor pe ansamblul liniilor operate de SNCF Călători (TGV, Ouigo, iNOUI, TGV Europe şi Intercites).

MAE recomandă cetăţenilor români să urmărească informaţii actualizate disponibile pe paginile de Internet: https://www.sncf.com/fr, https://www.sncf-connect.com/aide/informations-situation-perturbee.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755, anunță sursa citată de Agerpres.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;
* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;
* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;
* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: paris.mae.ro , cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro,marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

