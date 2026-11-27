Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români aflaţi permanent sau temporar ori care intenţionează să călătorească în Grecia că Serviciul Elen de Meteorologie (EMY) a emis o atenţionare de cod roşu privind ploi torenţiale şi furtuni pentru intervalul 27-29 noiembrie.

Potrivit MAE, vor fi afectate insulele Ionice, regiunea Epir şi vestul Greciei centrale, urmând ca în data de 29 noiembrie fenomenele severe să se deplaseze spre estul şi sudul Greciei, afectând Tesalia, estul Greciei Centrale, insula Evia, sud-estul Peloponezului, insulele Ciclade şi Creta, unde se vor semnala şi intensificări ale vântului.

Cetăţenii români se pot informa zilnic asupra evoluţiei fenomenelor meteorologice accesând site-ul EMY https://www.emy.gr/en?area=forecast.

MAE reaminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.

Editor : Liviu Cojan