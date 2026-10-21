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MAE, atenționare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Italia

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) îi atenţionează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Italia că, în prezent, sunt mişcări de protest ale transportatorilor rutieri, anunţate până în 27 octombrie 2026, cu impact asupra traficului rutier. În acest context, sunt posibile întârzieri şi blocaje în trafic, care afectează mai ales transportul de mărfuri.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, miercuri cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că, în prezent, se desfăşoară mişcări de protest ale transportatorilor rutieri, anunţate până la data de 27 octombrie 2026, cu impact asupra traficului rutier, în special în regiunile Campania, Apulia, Calabria şi Sicilia, se arată într-un comunicat de presă al MAE.

Potrivit sursei citate, cele mai importante perturbări se înregistrează în zona metropolitană Napoli, pe autostrăzile A1 şi A30, unde circulaţia autocamioanelor poate fi restricţionată temporar.

În acest context, sunt posibile întârzieri şi blocaje în trafic, care afectează cu precădere transportul de mărfuri, atenţionează sursa citată.

MAE recomandă evitarea zonelor indicate şi verificarea în prealabil a stadiului circulaţiei rutiere, inclusiv prin consultarea https://www.autostrade.it/it/infoviabilita/traffico-in-real-time.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor de Internet ale ministerului şi reaminteşte că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Liviu Cojan

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