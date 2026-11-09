Live TV

MAE, atenţionare de călătorie pentru românii care vor să meargă în Spania

Data publicării:
mae inquam octav ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei asupra faptului că miercuri, 11 noiembrie, este anunţată o grevă generală în această ţară, cu o durată de 24 de ore, în intervalul 00:00-24:00.

În acest context, sunt posibile perturbări ale transportului public şi feroviar, transportului aerian şi serviciilor aeroportuare, precum şi ale altor servicii publice şi private, se arată într-un comunicat transmis de MAE.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele în care au loc manifestaţii, să îşi planifice din timp deplasările, să verifice situaţia curselor şi a serviciilor de transport, prin consultarea paginilor oficiale ale operatorilor, şi să urmărească în permanenţă informaţiile comunicate de autorităţile spaniole şi companiile de transport.

Pentru informaţii actualizate privind circulaţia trenurilor, cetăţenii români pot consulta paginile oficiale ale operatorului feroviar Renfe (https://www.renfe.com) şi administratorului infrastructurii feroviare Adif (https://www.adif.es). Pentru transportul aerian, se recomandă verificarea situaţiei zborurilor direct pe paginile oficiale ale companiilor aeriene şi ale aeroporturilor de plecare sau destinaţie, inclusiv prin intermediul operatorului aeroportuar Aena (https://www.aena.es).

MAE informează cetăţenii români că pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685 440 149; +34 685 440 159; +34 685 440 166; +34 685 440 153, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

- Consulatul General al României la Madrid: +34 669.362.202
- Consulatul General al României la Barcelona: +34 661.547.853
- Consulatul General al României la Sevilla: +34 648.212.169
- Consulatul General al României la Bilbao: +34 608.956.278
- Consulatul General al României la Valencia: +34 677.842.467
- Consulatul României la Ciudad Real: +34 609.513.790
- Consulatul României la Zaragoza: +34 663.814.474
- Consulatul României la Almeria: +34 682.733.408

MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro; https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Van Allen Belts
1
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Christiana Budică
3
Cum a ajuns o campioană mondială la arte marţiale să predea religia într-o comună din...
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
5
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
"De-a dreptul șocant": Ionuț Radu, comunicat fără precedent după ce a fost acuzat că a refuzat naționala!
Digi Sport
"De-a dreptul șocant": Ionuț Radu, comunicat fără precedent după ce a fost acuzat că a refuzat naționala!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mae inquam octav ganea
MAE: Nu există, până la acest moment, români printre victimele atacului din Cracovia și nici solicitări de asistență consulară
inteligenta artificiala depisteaza cancerul de san mai bine decat medicii
„Gemeni digitali” pentru a prezice evoluţia bolilor: Proiectul prin care un spital din Spania vrea să personalizeze tratamentele
mae inquam octav ganea
Avertisment pentru românii care călătoresc în Suedia. Anunțul MAE
Avion
Spania trage un semnal de alarmă după ameninţările cu bombă: „E clar că nu este o coincidenţă”
accident tren spania profimedia
Accidentul de tren din Spania: Parchetul European anchetează eventuale fraude cu banii europeni în renovarea liniei de mare viteză
Recomandările redacţiei
harta politica judete romania
Lider PSD, despre comasările voluntare: Săptămâna viitoare o să apară...
This Maxar satellite image taken and released on February 23, 2022 shows a military convoy, south of Golovchino
Dronele ucrainene ar putea renunța la Starlink. Alternativa...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Unitatea 1 de la Cernavodă s-a oprit din nou, la doar câteva zile...
Soldați ruși în timpul unui antrenament.
„Vecini de coșmar” în Oleșkî. Cum a supraviețuit o familie ucraineană...
Ultimele știri
Preşedintele Nawrocki şi premierul Tusk, adversari politici, au participat la un marş al tăcerii în memoria victimelor atacului armat
Luca Niculescu și Ursula von der Leyen, discuții despre securitatea în regiunea Mării Negre, bugetul UE şi priorităţile României
Mărirea și decăderea lui Russell Brand: vedetă TV, actor, activist politic și dependent de sex condamnat într-un final pentru viol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit mult și a vrut să-și doneze hainele, dar a fost refuzată. Oana Roman, indignată: "În condițiile în...
Cancan
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții...
Fanatik.ro
Decizia-bombă luată de Gigi Becali la FCSB: „Sunt de 26 de ani la fotbal și nu s-a întâmplat așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
„Mă întreabă dacă mă transfer la FCSB. Zi-le tu, frate!” Moment genial cu Florinel Coman și fotoreporterul...
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ajutoarele pentru plata facturilor la electricitate ar putea fi extinse. Ministerul Energiei analizează noi...
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Din milionar, fostul fotbalist român lucrează acum în construcții: cum arată după ce s-a retras
Pro FM
Katy Perry ar urma să „dezvăluie secrete despre căsătoria ei întunecată cu Russell Brand”. Posibil într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Românii vor primi la pensie mai puțin de 40% din ultimul salariu. Pensionarii vor avea un real șoc. De când?
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...