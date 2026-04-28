MAE, atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe le reaminteşte cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria faptul că taxa pentru traversarea Podului Prieteniei Ruse - Giurgiu este în valoare de 2 euro pentru direcţia de ieşire din Bulgaria, indiferent de modalitatea de plată, şi poate fi achitată numerar, la punctul de trecere sau online.

Totodată, MAE reaminteşte faptul că circulaţia pe drumurile naţionale din Bulgaria impune deţinerea unei viniete valabile, care poate fi achiziţionată online la https://web.bgtoll.bg/, site-ul dispunând şi de versiune în limba română.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro şi www.mae.ro şi le reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

