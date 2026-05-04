MAE declasifică mii de documente din anii ’90. Oana Țoiu: „O democrație matură nu se teme de propria istorie”

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, referitor la declasificarea a mii de documente din arhivele MAE de la începutul anilor ’90, că este „momentul ca România să se poată uita direct la felul în care a fost acea perioadă de tranziție, la lecțiile învățate de acolo”.

„Este momentul ca România să se poată uita direct la felul în care a fost acea perioadă de tranziție, la lecțiile învățate de acolo. De altfel, supraviețuitorii Mineriadei ne-au scris, pe bună dreptate, că ei consideră că acesta este un drept și abia așteaptă momentul în care pot să se uite la documentele respective, la telegramele din perioada respectivă”, a afirmat Oana Țoiu, luni seară, la Euronews România, scrie News.ro.

Săptămâna trecută, ministra de Externe a anunțat declasificarea a peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziție, vizând evenimente precum alegerile din mai 1990, Mineriadele, vizita Regelui Mihai și corespondența cu URSS.

„Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989”, „Reunificarea Germaniei (1990)”, „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai” și „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS” se numără printre dosarele declasificate.

„Aceste documente nu mai au încadrarea de secret de stat de peste un deceniu. Au fost ținute, totuși, departe de public ca secrete de serviciu. Schimbăm asta an cu an și vom continua procesul, inclusiv cu pași viitori de digitalizare și publicare. O democrație matură nu se teme de propria istorie. O publică spre consultare cetățenilor și o studiază”, a explicat Țoiu.