Live TV

MAE: Doi cetăţeni români au murit în urma unui incendiu care a cuprins o clădire din Thusis, Elveţia

Data publicării:
elvetia thusis incendiu profimedia-1126747748
Clădirea care a ars, filmată din aer cu o dronă, în timpul intervenției. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că autorităţile elveţiene au informat că doi cetăţeni români se află printre persoanele decedate în urma incendiului izbucnit, în 21 august, la o clădire în care se aflau un restaurant şi locuinţe. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, arată MAE.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în oraşul Thusis (Confederaţia Elveţiană), autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a informat MAE, vineri seară.

MAE a transmis condoleanţe familiilor celor doi cetăţeni români decedaţi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: Telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Incendiul a avut loc, în 21 august, la un restaurant din orăşelul Thusis, în estul Elveţiei, anunţă poliţia locală, relatează AFP.

„În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute”, a anunţat într-un comunicat poliţia din cantonul Grisons.

„Paisprezece persoane au ieşit din clădirea în flăcări. Între ele se află opt răniţi, doi grav, doi moderat şi patru uşor”, preciza atunci poliţia.

Potrivit presei elveţiene, una dintre persoanele dispărute a fost găsită, iar bilanţul morţilor se ridică la patru.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
2
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Digi Sport
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Baiba Braze si Oana Țoiu
Ministra Oana Ţoiu a inaugurat sediul Ambasadei României la Riga, într-un an aniversar pentru relaţiile bilaterale
un avion care stinge incendiile din spania
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania
ambulanta smurd
Incendiu la o hală din Autobaza STB Ferentari. A fost afectat un autobuz
Heavy kamikaze drones at sunset sky. Drone attack
Elveţia vrea să îşi doteze armata cu un batalion de drone pentru „explorare, acţiune şi apărare”
město Neuchatel, Neuchatelské jezero, člun, švýcarská vlajka
Elveția, la referendum pentru neutralitate. Alegătorii decid dacă țara va putea impune sancțiuni și coopera cu NATO
Recomandările redacţiei
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Hodor: CNSAS a reluat verificările asupra lui Pahonțu. Cât va dura...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: România are nevoie de Guvern, starea de provizorat s-a...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: „În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar”. Cine...
Ultimele știri
Fostul ministru ucrainean Mihailo Fedorov devine consilier pentru apărare în Italia: „Voi ajuta cu tehnologii pentru războiul modern”
Câți bani pierde România din PNRR pentru că amână închiderea centralelor pe cărbune. Se adaugă celor pierduți cu legea salarizării
Ce spune Bolojan, întrebat dacă regretă că s-a întâlnit cu șefa CCR în biroul preşedintelui Senatului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Fanatik.ro
Câți bani primește, de fapt, Universitatea Craiova pentru transferul lui Anzor Mekvabishvili la Chicago Fire
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Mâine va juca acolo”
Adevărul
Păţania unui turist britanic amendat, fără să ştie, într-un autobuz STB din Capitală: „Am crezut că mă ajută...
Playtech
Perioada care se ia în calcul la pensie, dar nu aduce puncte de stabilitate. Regula pe care trebuie să o știe...
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Situație fără precedent, la CFR Cluj
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Cum sunt umflate prețurile la benzinării. O anomalie greu de justificat: Avem petrol, dar carburanți scumpi
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja