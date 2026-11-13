MAE: Doi români au fost repatriați din Yemen. Este în vigoare un avertisment de călătorie: „Părăsiți imediat țara”

Ministerul de Externe anunţă, vineri seară, că doi cetăţeni români au fost repatriaţi din Yemen, prin Egipt. Autorităţile române au emis pentru zona respectivă un avertisment de călătorie de nivel 9/9: „PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA!", pe fondul acţiunilor militare din această ţară.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, la 13 noiembrie 2026, a fost finalizată repatrierea a doi cetăţeni români din Republica Yemen, prin Republica Arabă Egipt. Demersul a fost posibil în urma eforturilor complexe ale Ambasadei României în Regatul Haşemit al Iordaniei, care asigură reprezentarea diplomatică şi consulară a României în Republica Yemen. MAE subliniază că România nu are misiune diplomatică sau oficiu consular în Republica Yemen, posibilităţile de intervenţie în astfel de zone fiind foarte reduse”, a transmis, vineri seară, Ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

MAE precizează că Ambasada României la Amman a întreprins demersuri urgente, încă de la semnalarea cazului, pe lângă autorităţile yemenite competente, pentru acordarea de sprijin celor doi cetăţeni români.

Reprezentanţii misiunii diplomatice au menţinut legătura în permanenţă cu persoanele în cauză şi cu autorităţile străine competente, au eliberat documentele de călătorie necesare şi au facilitat achiziţionarea biletelor de avion către România.

Ulterior sosirii cetăţenilor români pe teritoriul Republicii Arabe Egipt, Ambasada României la Cairo a acordat asistenţă consulară pentru facilitarea tranzitului aeroportuar.

Totodată, Centrala MAE a menţinut dialogul cu autorităţile române competente pentru îndeplinirea formalităţilor specifice aplicabile la intrarea în România.

MAE aminteşte că pentru Republica Yemen este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 9/9: „PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA!”, care poate fi consultat la pagina de internet: https://www.mae.ro/travel-alerts/2932.

„Având în vedere situaţia gravă de securitate din Republica Yemen, pe fondul acţiunilor militare din această ţară, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cu insistenţă cetăţenilor români să nu se deplaseze în această ţară, iar celor care se află în Yemen să părăsească ţara în cel mai scurt timp! În prezent, pe teritoriul acestui stat continuă să aibă loc acţiuni militare (aeriene şi terestre) şi proteste violente de stradă”, a transmis MAE în avertisment.

De asemenea, pericolul producerii unor atacuri teroriste este crescut: „Atacurile pot fi nediscriminatorii la adresa străinilor. Frecvente sunt şi atacurile cu dispozitive explozive improvizate, atacuri sinucigaşe, răpiri de persoane şi atacuri armate”.

Situaţia de securitate din regiune este puternic afectată de acţiunile de piraterie practicate la scară largă, în special în Golful Aden şi Oceanul Indian.

De asemenea, MAE reiterează apelul public adresat constant cetăţenilor români de a-şi înregistra prezenţa în străinătate prin intermediul portalului E-Consulat: https://www.econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza.

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Editor : A.M.G.