News Alert Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe: Incidentul din Polonia „reprezintă o escaladare fără precedent”

Data publicării:
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat, joi, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.

Potrivit MAE, din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, joi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziţia de condamnare fermă, de către România, a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti, în cursul nopţii de 9/10 septembrie 2025.

„Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României. Acest incident ilustrează încă o dată consecinţele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilităţii regionale şi a securităţii europene”, scrie în comunicatul transmis, joi seară, de minister.

În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părţii ruse despre atacurile anterioare ale forţelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniţei cu România.

„A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea naţională şi stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre şi imperativul respectării suveranitatii si a dreptului international la gurile Dunării”, se arată în comunicat.

Citiți și:

Ce fel de drone au fost doborâte în Polonia și cum au ajuns acestea pe teritoriul NATO

„Vrem să transmitem un semnal Rusiei, lui Putin: Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, spune președintele Nawrocki

Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană”

