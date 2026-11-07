MAE: Nu există, până la acest moment, români printre victimele atacului din Cracovia și nici solicitări de asistență consulară

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, până la acest moment, autorităţile poloneze nu au confirmat existenţa unor cetăţeni români printre victimele atacului armat care a avut loc în Cracovia.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Republica Polonă, s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în mass-media locală cu privire la un incident armat care a avut loc în Piața Centrală din Cracovia, Republica Polonă, la data de 7 noiembrie a.c., soldat cu victime.

În acest context, reprezentanții misiunii diplomatice au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia și identitatea persoanelor afectate”, se arată în comunicatul de presă al MAE.

Sursa citată precizează că, până la acest moment, autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victime. Totodată, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară.

Reprezentanții Ambasadei României în Republica Polonă continuă dialogul cu autoritățile locale, fiind pregătiți să acorde asistență consulară.

Cetățenii români pot cere asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Polonă: +48 22 628 31 56; +48 22 622 25 70; apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție linia telefonică de urgenţă a misiunii diplomatice: +48 694 486 683 și liniile de asistență și informații puse la dispoziție de autoritățile poloneze: +48 12 39 21 300.

Șase persoane au fost ucise în urma unui atac armat care a avut loc în Piața Principală din Cracovia, iar 15 persoane au fost rănite, printre care și polițiști. Autoritățile din Polonia l-au identificat pe suspect ca fiind un cetățean polonez, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Interne al țării, relatează BBC.

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Editor : A.M.G.