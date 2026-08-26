MAE: Până la acest moment, nu sunt cetățeni români printre victimele viiturii din Nepal

Ministerul român de Externe a anunțat miercuri că întreprinde demersuri pe lângă autoritățile nepaleze pentru a obține informații oficiale cu privire la persoanele afectate de viitura devastatoare care a avut loc la granița dintre Nepal și Tibet.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la New Delhi, s-a autosesizat ca urmare a situației de criză generată de inundațiile severe din Republica Federală Democratică Nepal și întreprinde demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la persoanele afectate”, a transmis MAE miercuri.

Până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate, potrivit sursei citate.

De asemenea, la nivelul Ambasadei României la New Delhi nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context. Reprezentanții misiunii diplomatice continuă dialogul cu autorităţile locale, fiind pregătiți să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor şi în funcţie de solicitări.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la New Delhi: +91 11 24111015, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: +91 81 30303444.

Editor : B.P.