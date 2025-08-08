Live TV

MAE: România se alătură partenerilor din UE și SUA pentru protejarea cablurilor submarine

A submarine cable cross section showing the different cores, including flowline, power and signal.
Cablu de comunicații submarine. Foto: Profimedia Images
România pregătește proiecte energetice în viitorul apropiat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA şi partenerii din UE. „Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, afirmă ministrul Oana Ţoiu.

Având în vedere proliferarea incidentelor de sabotaj, a atacurilor cibernetice şi a altor forme de campanii hibride împotriva infrastructurilor critice, Declaraţia are scopul de a alinia acţiuni concrete ce vizează protejarea acestor infrastructuri vitale, potrivit unui comunicat MAE.

Decizia reflectă temele discuţiei bilaterale purtată de ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu şi secretarul de stat al SUA Marco Rubio săptămâna trecută.

„Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine şi se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, citată în comunicat.

Susţinerea acestei Declaraţii Comune se aliniază cu preocupările constante ale României în domeniul securităţii maritime şi libertăţii navigaţiei la nivel global, european şi regional, inclusiv în regiunea Mării Negre. Protecţia infrastructurii submarine critice reprezintă o prioritate la nivel internaţional, în contextul în care incidentele de avariere a unor structuri de acest tip au scos în evidenţă vulnerabilităţile acestora faţă de posibile atacuri fizice şi hibride, a arătat MAE.

România pregătește proiecte energetice în viitorul apropiat

Conform aceleiaşi surse, România a fost un participant activ în eforturile de protejare a infrastructurii critice submarine în cadrul NATO şi al Uniunii Europene şi va continua să contribuie la consolidarea protecţiei infrastructurii submarine în Marea Neagră, atât în cadrul organizaţiilor internaţionale, cât şi prin implementarea angajamentelor asumate de liderii NATO la Summit-ul de la Washington.

„Aceste demersuri sunt cu atât mai necesare cu cât România vizează dezvoltarea şi finalizarea unor proiecte energetice de anvergură în viitorul apropiat, a căror implementare va contribui la diminuarea dependenţei energetice a României, dar şi a Uniunii Europene şi a altor state din regiunea extinsă a Mării Negre”, a adăugat MAE.

În acelaşi timp, România continuă şi alte acţiuni conexe menite să întărească libertatea şi siguranţa navigaţiei în Marea Neagră, cum ar fi participarea la iniţiativele Counteraction Measure Task Group, alături de Turcia şi Bulgaria. Această iniţiativă are ca scop identificarea şi neutralizarea minelor în derivă în Marea Neagră.

România rămâne angajată în protejarea infrastructurii critice şi în promovarea unei strategii coerente pentru securitatea regională şi globală în faţa noilor provocări digitale şi geopolitice, au subliniat reprezentanţii ministerului.

