Oana Toiu
Oana Țoiu, ministrul român al Afacerilor Externe. FOTO: MAE

Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea examenelor pentru ocuparea a 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative, pe fondul unui deficit major de personal. Ministra Oana Țoiu spune că „poveștile de succes se scriu mai greu” și că instituția caută candidați tineri, bine pregătiți, pentru a reprezenta România în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că se confruntă cu un mare deficit de personal şi că, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei. Potrivit statisticilor, 15% din personalul diplomatic şi consular şi peste 40% din personalul tehnic este detaşat, iar instituţia scoate la concurs peste 180 de posturi. 

„Ministerul Afacerilor Externe a comunicat în mod transparent situaţia complexă de personal inclusiv în ceea ce priveşte detaşările în Centrala ministerului sau în serviciul exterior. Ministerul Afacerilor Externe se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an”, au transmis, sâmbătă, oficialii MAE, într-un comunicat de presă. Instituţia precizează că un cumul de factori a generat aceasta situaţie:

  • plecările naturale din sistem prin pensionare; demisii motivate de salarizarea necompetitivă;
  • interdicţiile de organizare a concursurilor pe parcursul mai multor ani;
  • extinderea semnificativă a reţelei consulare a României pentru a putea răspunde nevoilor unor comunităţi mari de cetăţeni români, în special în ţări europene.

„Pentru asigurarea resursei umane în scopul asigurării minimei funcţionalităţi a Serviciului Exterior şi a Centralei, Ministerul Afacerilor Externe a organizat o serie de concursuri de admitere. Acolo unde resursa umană nu a putut fi asigurată prin personal propriu, MAE a apelat la instituţia detaşării de la instituţii publice. În urma concursurilor de admitere organizate în cursul anului 2024, s-a reuşit stabilizarea parţială a situaţiei, cel puţin în Centrala MAE, prin angajarea de personal diplomatic şi tehnico-administrativ”, precizează oficialii instituţiei.

Potrivit acestora, situaţia de personal în Serviciul Exterior este următoarea:

  • Personal diplomatic şi consular: 598, dintre care 92 detaşaţi de la instituţii publice (aproximativ 15% din personalul diplomatic şi consular de la misiuni este detaşat);
  • Personal tehnico-administrativ: 386, dintre care 155 detaşaţi de la instituţii publice (aproximativ 40% din personalul tehnico-administrativ de la misiuni este detaşat).

MAE explică faptul că personalul detaşat provine de la instituţii publice centrale şi locale, conform legislaţiei actuale (sub 5% dintre detaşările actuale sunt din administraţia locală, cele mai multe fiind din administraţia centrală, universităţi de stat etc).

„Până la întregirea corpului profesional propriu, evaluarea oportunităţii menţinerii persoanelor detaşate este făcută de la caz la caz, în funcţie cerinţele poziţiei, de pregătirea persoanei şi nu de instituţia din care este detaşată. În serviciul exterior, nevoia cea mai acută de personal este pe segmentul tehnico-administrativ”, mai arată MAE.

Ministra Oana Ţoiu face apel la cei interesaţi să se înscrie pentru a reprezenta România în străinătate, anunțând că se află în transparenţă decizională noile regulamente de admitere și că MAE doreşte atragerea de candidaţi tineri, bine pregătiți, pentru că „poveștile de succes se scriu mai greu”.

Totodată, MAE anunţă că în cursul lunii septembrie vor fi scoase la concursul intern posturile vacante sau vacantabile în Serviciul Exterior (posturi diplomatice şi consulare).

„Trebuie precizat că persoanele selectate în vederea trimiterii în misiune parcurg o perioadă de pregătire specifică înaintea trimiterii în misiune, astfel încât să asigure desfăşurarea optimă a activităţii diplomatice”, a mai transmis MAE.

