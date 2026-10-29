MAE: Un român a fost rănit în tragedia feroviară din Spania. Bilanțul a crescut la 69 de morți

Un cetăţean român a fost rănit în urma ciocnirii a două trenuri în Spania, anunță MAE. Bărbatul a primit îngrijiri medicale, dar nu a fost internat în spital. Pe de altă parte, bilanțul tragediei a ajuns la 69 de morți.

Potrivit Ministerului de Externe, ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanţii Consulatului României la Ciudad Real şi pe baza informaţiilor incluse în listele persoanelor care achiziţionaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetăţean român.

„Oficiul consular a contactat cetăţeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigaţii medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi”, potrivit MAE.

Până la acest moment, autorităţile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre victime, iar la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară.

Reprezentanţii Consulatului României la Ciudad Real şi ataşatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid continuă dialogul permanent cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţa necesară, conform competenţelor, dacă situaţia o va impune, precizează MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Ciudad Real: +34 926 226 825, +34 926 274 805, +34 926 256 925, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului României la Ciudad Real: +34 609 513 790.

Editor : M.B.