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MAI: Au fost întărite dispozitivele de securitate și patrulare în apropierea obiectivelor cu profil de apărare. Apelul către cetățeni

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politisti mascati captura
Foto: Captură Digi24
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Din articol
Ministerul de Interne: Toate resursele logistice şi operative sunt pe deplin mobilizate

Ministerul de Interne transmite, luni seară, că situaţia operativă este sub control, iar structurile operative cooperează strâns cu alte instituții şi cu partenerii internaţionali din cadrul NATO şi UE, pentru identificarea timpurie, prevenirea şi neutralizarea oricăror tentative de sabotaj ori destabilizare. Instituţia precizează că au fost intensificate dispozitivele de securitate şi patrulare în apropierea infrastructurilor critice, a platformelor industriale cu profil de apărare, a căilor majore de transport şi a marilor depozite logistice. Cu toate acestea, MAI face apel la operatorii economici şi la cetăţeni să „manifeste o vigilenţă civică sporită” şi să semnaleze orice activitate suspectă în zone sensibile.

„Structurile operative ale ministerului cooperează strâns şi în timp real cu celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu partenerii internaţionali din cadrul NATO şi UE, pentru identificarea timpurie, prevenirea şi neutralizarea oricăror tentative de sabotaj ori destabilizare”, a transmis, luni seară, Ministerul de Interne, într-un comunicat de presă, după ce DIICOT a anunţat că cercetează doi Doi cetăţeni bieloruşi şi un cetăţean ucrainean pentru tentativă la acte de diversiune.

Reprezentanţii MAI precizează că, preventiv, au fost intensificate dispozitivele integrate de securitate şi patrulare în proximitatea infrastructurilor critice, a platformelor industriale cu profil de apărare, a căilor majore de transport şi a marilor depozite logistice de pe teritoriul naţional.

„Asigurăm opinia publică că situaţia operativă este pe deplin sub control, mecanismele de alertă timpurie şi protocoalele de reacţie rapidă ale forţelor de ordine fiind permanent operaţionalizate pentru a descuraja orice acţiune de natură să inducă panică sau să pericliteze siguranţa comunităţilor. Ministerul Afacerilor Interne adresează un apel operatorilor economici şi cetăţenilor să manifeste o vigilenţă civică sporită şi să apeleze de îndată numărul unic de urgenţă 112 în cazul identificării unor persoane, activităţi de supraveghere neautorizate ori colete suspecte în proximitatea obiectivelor de utilitate publică sau a perimetrelor industriale”, a mai transmis sursa citată.

Ministerul de Interne: Toate resursele logistice şi operative sunt pe deplin mobilizate

MAI anunţă că toate resursele logistice şi operative sunt pe deplin mobilizate pentru a răspunde cu maximă promptitudine şi fermitate în faţa oricărei ameninţări.

„Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu S.R.I., DIICOT, şi Ministerul Apărării Naţionale – Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, continuă verificările privind operaţiunile de sabotaj identificate pe teritoriul naţional”, a mai transmis MAI.

Autorităţile române au documentat activitatea infracţională a doi cetăţeni bieloruşi şi a unui cetăţean ucrainean, rezidenţi în state UE, membri ai unei reţele de sabotaj, care sunt implicaţi într-un incendiu suspect care a cuprins sediile mai multor firme din judeţul Braşov. Doi dintre ei au fost arestaţi în Germania, în timp ce pregăteau fapte similare, al treilea fiind localizat în Polonia. Ei sunt cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune.

SRI anunţă că reţeaua din care fac parte cei trei străini cercetaţi de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune este coordonată din Rusia şi viza mai multe facilităţi militare şi industriale, în România şi regiune şi urmărea intimidarea, afectarea capacităţilor de apărare şi slăbirea contribuţiei statelor vizate la securitatea europeană şi regională.

Editor : Liviu Cojan

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