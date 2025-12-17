Românii se pregătesc pentru marea evadare în vacanța de iarnă. Iar primul gând pe care mulți dintre ei îl au în această perioadă este să aleagă stațiunile montane. Însă, spre deosebire de alți ani, vremea le strică planurile, aducând temperaturi mult mai ridicate chiar și în zonele înalte decât ar fi normal în această perioadă, coșmar mai ales pentru schiori. Ziua de joi va veni cu un paradox termic, spun meteorologii: în plină lună decembrie, va fi mult mai cald la munte decât la câmpie, cu valori chiar și de 12 grade Celsius peste media obișnuită, cuprinsă, de obicei, între minus 6 și zero grade Celsius, anunță Digi24.

Vremea din România este influențată de o configurație sinoptică specială: un sistem depresionar activ, aflat în zona Italiei, „trage” aer dinspre sudul Europei, în timp ce spre estul continentului, persistă un câmp de presiune mai ridicată. Între aceste două zone de presiune, se creează un „culoar” de circulație sudică, care aduce aer cald spre țara noastră.

Astfel, România ajunge pe flancul estic al depresiunii mediteraneene, exact acolo unde transportul de aer cald este cel mai eficient.

„Este o vreme foarte frumoasă astăzi aici. În continuare este zăpadă. Nu sunt șanse să scăpăm de zăpadă pentru că stratul este unul consistent. Aici depășește 1,20 metri, la Troianu la fel, este în jur de 2 metri. Deci, aici va rămâne cu siguranță zăpadă și cu siguranță se va putea scria, dar numai de către cei care sunt în stare, ca să zic așa”, a declarat pentru Digi24, Mugur Gavrilă, meteorolog Vârful Omu.

„Stratul de zăpadă nu coboară foarte mult (n.r. pe pârtiile din apropierea stațiunilor). Nici măcar pe Munții Baiului nu se vede zăpadă - foarte puțin acolo, pe creasta Munților Ciucaș. În rest, nu sunt șanse de zăpadă mai jos, decât aici, unde sunt condiții bune de de schi. Deci doar pentru cei experimentați. Aici nu este un schit de pârtie, decât pentru cei care practică schiul acesta pe culmi alpine, pentru că este un schi periculos, un schi care te expune la foarte multe pericole, inclusiv la avalanșe. Deci, în niciun caz nu se poate schia ca pe pârtie aici, sus”, a adăugat Gavrilă.

La aproximativ 1.500 m altitudine, își face simțită prezența un val de aer tropical-maritim, mult mai cald decât ar fi normal pentru luna decembrie. Acest nucleu cald avansează dinspre Marea Mediterană către sud-estul Europei și acoperă România, afectând în mod direct zona montană. Harta anomaliilor termice confirmă acest lucru: la munte, temperaturile ajung să fie cu 8 până la 12 grade Celsius peste media normală, din cauză că munții intră direct în acest strat de aer cald din altitudine, acolo unde încălzirea este cea mai puternică, anunță meteorologii.

„Acum sunt 5 grade, dacă vă puteți imagina, aici, sus. Este un vânt slab și toate aceste caracteristici ale vremii s-au îmbunătățit începând cu ultimele zile, de la vânt care a început încet-încet cu fiecare zi să scadă, până la temperatura care, cu fiecare zi, a început să crească”, a mai precizat Mugur Gavrilă.

La câmpie, însă, povestea este cu totul alta. Aerul rece rămâne blocat aproape de sol, într-un strat stabil, peste care se așază ceața și norii joși.

