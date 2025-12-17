Live TV

Video Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari cu până la 12 grade Celsius. Care este explicația meteorologilor

Data publicării:
munte zapada
Foto: Inquam Photos / Catalin Caciuc

Românii se pregătesc pentru marea evadare în vacanța de iarnă. Iar primul gând pe care mulți dintre ei îl au în această perioadă este să aleagă stațiunile montane. Însă, spre deosebire de alți ani, vremea le strică planurile, aducând temperaturi mult mai ridicate chiar și în zonele înalte decât ar fi normal în această perioadă, coșmar mai ales pentru schiori. Ziua de joi va veni cu un paradox termic, spun meteorologii: în plină lună decembrie, va fi mult mai cald la munte decât la câmpie, cu valori chiar și de 12 grade Celsius peste media obișnuită, cuprinsă, de obicei, între minus 6 și zero grade Celsius, anunță Digi24.

 

Vremea din România este influențată de o configurație sinoptică specială: un sistem depresionar activ, aflat în zona Italiei, trageaer dinspre sudul Europei, în timp ce spre estul continentului, persistă un câmp de presiune mai ridicată. Între aceste două zone de presiune, se creează un culoar de circulație sudică, care aduce aer cald spre țara noastră.

Astfel, România ajunge pe flancul estic al depresiunii mediteraneene, exact acolo unde transportul de aer cald este cel mai eficient.

Este o vreme foarte frumoasă astăzi aici. În continuare este zăpadă. Nu sunt șanse să scăpăm de zăpadă pentru că stratul este unul consistent. Aici depășește 1,20 metri, la Troianu la fel, este în jur de 2 metri. Deci, aici va rămâne cu siguranță zăpadă și cu siguranță se va putea scria, dar numai de către cei care sunt în stare, ca să zic așa”, a declarat pentru Digi24, Mugur Gavrilă, meteorolog Vârful Omu.

„Stratul de zăpadă nu coboară foarte mult (n.r. pe pârtiile din apropierea stațiunilor). Nici măcar pe Munții Baiului nu se vede zăpadă - foarte puțin acolo, pe creasta Munților Ciucaș. În rest, nu sunt șanse de zăpadă mai jos, decât aici, unde sunt condiții bune de de schi. Deci doar pentru cei experimentați. Aici nu este un schit de pârtie, decât pentru cei care practică schiul acesta pe culmi alpine, pentru că este un schi periculos, un schi care te expune la foarte multe pericole, inclusiv la avalanșe. Deci, în niciun caz nu se poate schia ca pe pârtie aici, sus”, a adăugat Gavrilă.

Citește și Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza pentru finalul lui 2025

La aproximativ 1.500 m altitudine, își face simțită prezența un val de aer tropical-maritim, mult mai cald decât ar fi normal pentru luna decembrie. Acest nucleu cald avansează dinspre Marea Mediterană către sud-estul Europei și acoperă România, afectând în mod direct zona montană. Harta anomaliilor termice confirmă acest lucru: la munte, temperaturile ajung să fie cu 8 până la 12 grade Celsius peste media normală, din cauză că munții intră direct în acest strat de aer cald din altitudine, acolo unde încălzirea este cea mai puternică, anunță meteorologii.

Acum sunt 5 grade, dacă vă puteți imagina, aici, sus. Este un vânt slab și toate aceste caracteristici ale vremii s-au îmbunătățit începând cu ultimele zile, de la vânt care a început încet-încet cu fiecare zi să scadă, până la temperatura care, cu fiecare zi, a început să crească”, a mai precizat Mugur Gavrilă.

La câmpie, însă, povestea este cu totul alta. Aerul rece rămâne blocat aproape de sol, într-un strat stabil, peste care se așază ceața și norii joși.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iakuțk este cel mai rece oraș al planetei
A venit iarna în cel mai rece oraș din lume, cu temperaturi de minus 45 de grade. „Este minunat. Nu stați în casă, ieșiți”
salvamont
Turist rănit grav, salvat după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Salvamontiștii au intervenit pentru a salva 12 oameni în 24 de ore
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
familie la munte de Craciun
Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți: „E cea mai bună variantă”
Atenționare Salvamont: Avalanșă în Munții Bucegi. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane
Risc de avalanșă pe munții din județul Brașov. Turiștii sfătuiți să evite să urce la altitudini mari
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de...
illie bolojan in parlament
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi...
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii...
RABLA
AFM a lansat a treia sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice...
Ultimele știri
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e „bine cunoscută, dar deschisă discuțiilor”
Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei”
SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...