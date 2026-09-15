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Mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței României în cursul nopții, anunță MApN. Două F-16, ridicate de la sol

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avioane f-16 ale romaniei
Aeronave F-16 ale României. Foto: Profimedia
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Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi dimineaţă mai multe ţinte aeriene în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, a informat Ministerul Apărării Naţionale, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, în jurul orei 03:10 a fost detectată o ţintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană în Baza 86 Aeriană Borcea, decolând pentru monitorizarea situaţiei.

„Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 03:18 a fost transmis un mesaj RO-ALERT”, precizează sursa citată.

Alte două ţinte au fost detectate în jurul orei 04:20, la 30 de kilometri nord de Periprava, un nou mesaj RO-ALERT fiind trimis populaţiei din nordul judeţului Tulcea la ora 04:51, transmite MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional, iar alerta aeriană a încetat la ora 05:18, se precizează în comunicat. 

Editor : M.C

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