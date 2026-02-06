Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate luni din cauza meciului Dinamo-Universitatea Craiova

Circulaţia unor linii de transport public ar putea fi modificată temporar luni seara, având în vedere desfăşurarea meciului de fotbal Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova, programat de la ora 20:00, pe Arena Naţională, informează vineri Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov.

TPBI precizează, într-un comunicat, că liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate numai dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie.

În acest caz, liniile 86 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia str. Vatra Luminoasă/str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă, potrivit Agerpres.

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe str. Baicului, str. Paharnicul Turturea, str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

