Mai multe linii de autobuz din București ar putea fi deviate luni din cauza meciului Dinamo-Universitatea Craiova

Data publicării:
stb-autobuze-foto-PMB
Foto: Primăria Capitalei

Circulaţia unor linii de transport public ar putea fi modificată temporar luni seara, având în vedere desfăşurarea meciului de fotbal Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova, programat de la ora 20:00, pe Arena Naţională, informează vineri Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov.

TPBI precizează, într-un comunicat, că liniile 86, 90, 104 şi 143 ar putea fi deviate numai dacă situaţia o va impune, la dispoziţia Brigăzii Rutiere de Poliţie.

În acest caz, liniile 86 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia str. Vatra Luminoasă/str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă, potrivit Agerpres.

Linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

Linia 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe str. Baicului, str. Paharnicul Turturea, str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”
Ucraina rămâne cel mai mare cumpărător de arme germane. Ce state NATO se află pe următoarele locuri
Produse expirate și insecte în depozite, descoperite la controale ANPC. Inspectorii au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei
