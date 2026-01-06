Live TV

spital constanta2
Foto: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta

Mai multe persoane, printre care şi influencerul Makaveli, au intrat, în cursul nopţii de luni spre marţi, în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, încercând să externeze o pacientă. Reprezentanţii unităţii medicale au afirmat că acestea au intrat abuziv în Secţia de Neurologie, unde era internată pacienta, şi au ameninţat personalul. Poliţiştii spun că situaţia a fost soluţionată fără incidente.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au transmis un punct de vedere în legătură cu faptul că mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă internată în secţia de Neurologie.

„Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului, în jurul orei 3 dimineata, cu intenţia de a externa pacienta, încălcând flagrant regulile de acces, normele interne şi protocoalele de siguranţă ale unităţii sanitare. Iniţial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgenţe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv şi prin filmarea neautorizată a personalului şi a spaţiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe reţelele de socializare. Ulterior, aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical”, au afirmat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, citați de News.ro.

Ei au adăugat că pacienta fusese evaluată complet şi beneficia de tratament corespunzător simptomatologiei pentru care a fost spitalizata. Internarea a avut loc în cursul zilei precedente, în jurul orei 19:00.

„Pe parcursul serii şi al nopţii, pacienta a efectuat investigaţiile necesare, inclusiv CT şi angio-CT, rezultatele fiind favorabile, fiind exclusă orice patologie vasculară acută. Având în vedere gravitatea situaţiei, pentru restabilirea ordinii şi siguranţei pacienţilor şi a personalului, a fost necesară intervenţia organelor de poliţie”, a precizat spitalul.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi după o neînţelegere între mai multe persoane aflate în Unitatea de Primire Urgenţe Constanţa şi angajaţii spitalului.

„În noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în jurul orei 3.30, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel unic de urgenţă 112, cu privire la existenţa unor neînţelegeri între un grup de persoane aflate în unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Constanţa şi angajaţii instituţiei medicale. La faţa locului, echipajul de poliţie a constatat că starea de tensiune ar fi fost generată de nemulţumirea mai multor cetăţeni referitor la procedura de externare a unei persoane pe parcursul nopţii, solicitare care ar fi contravenit regulamentului intern de funcţionare al unităţii spitaliceşti”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au adăugat că poliţiştii au rămas în zonă pentru un timp cu scopul monitorizării evenimentului şi asigurării unui climat de siguranţă, „intervenţia vizând, în principal, prevenirea escaladării situaţiei şi preîntâmpinarea oricăror fapte de natură contravenţională sau penală”.

De asemenea, poliţiştii au constatat că nu a fost tulburată liniştea publică.

„În urma prezenţei forţelor de ordine şi a medierii situaţiei, s-a stabilit că nu au fost încălcate normele de convieţuire socială şi nu a fost tulburată ordinea şi liniştea publică. Menţionăm faptul că la faţa locului nu au fost adresate injurii, nu au fost provocate agresiuni fizice şi nu s-au constatat probleme care să impună aplicarea unor sancţiuni legale, situaţia fiind soluţionată fără incidente”, au mai declarat poliţiştii.

Printre persoanele aflate la Spitalul Judeţean Constanţa s-a aflat şi influencerul Makaveli, iar intervenţia acestuia şi a celor care îl însoţeau a fost filmată şi transmisă pe TikTok.

