Mai multe semafoare din intersecții importante din București nu funcționează. Recomandări pentru șoferi de la Brigada Rutieră

Sistem de semaforizare în Capitală. Foto: Digi24

Semafoarele din mai multe intersecţii importante din București nu funcţionează, marţi dimineaţă, din cauza unei fluctuaţii de tensiune în reţeaua de alimentare cu energie electrică, anunţă Brigada Rutieră.

La acest moment, în municipiul Bucureşti, din cauza unei fluctuaţii de tensiune în reţeaua de energie electrică, nu funcţionează semafoarele în mai multe intersecţii, conform Brigăzii Rutiere.
 
Intersecţiile în care sunt probleme sunt:

  • Şoseaua Giurgiului × Strada Toporaşi;
  • Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu;
  • Calea Victoriei × Splaiul Independenţei;
  • Bulevardul Eroii Sanitari × Şcoala Gimnazială nr. 150;
  • Şoseaua Ştefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu;
  • Şoseaua Colentina × Strada Sportului;
  • Şoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo;
  • Calea Giuleşti × Bulevardul Constructorilor;
  • Calea Crângaşi × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu;
  • Strada Jiului × Strada Nataţiei.

Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie.

Totodată, poliţiştii rutieri solicită şoferile să circule cu prudenţă, să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, precum şi semnificaţia indicatoarelor, marcajelor rutiere şi regulilor de prioritate, să îşi păstreze calmul şi să nu forţeze intrarea în intersecţiile aglomerate.

Citește și: VIDEO&FOTO Explozie urmată de un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Primele concluzii: care a fost cauza incidentului

Editor : C.S.

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Rumen Radev.
4
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Bolojan anunță ce va face dacă miniștrii PSD se retrag din guvern. „L-am informat pe...
Lovitură! Acordul fusese semnat, dar SUA a intervenit și Iranul a rămas ”cu ochii în soare”: ”Au cerut alte condiții”. Decizia luată
Digi Sport
Lovitură! Acordul fusese semnat, dar SUA a intervenit și Iranul a rămas ”cu ochii în soare”: ”Au cerut alte condiții”. Decizia luată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Panourile cu mesaje anti-cezariană din București, date jos. Ciprian Ciucu: Două firme de publicitate s-au conformat
Explozie în Rahova.
Șase luni de la explozia din Rahova. Locatarii au ieșit în stradă și cer soluții concrete: „Nu s-a schimbat nimic”
tramvai al stb
Circulaţia tramvaielor liniei 21 va fi suspendată în acest weekend, iar mai multe autobuze vor avea traseele modificate în București
o persoana regleaza caldura din calorifer
Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în Capitală: „Sezonul de încălzire s-a încheiat”
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Colegiul Medicilor reacționează la apariția panourilor anti-cezariană din București: „Afirmațiile sunt lipsite de fundament științific”
Recomandările redacţiei
dominic fritz sustine un discurs
Fritz acuză PSD de „dublu joc și majorități paralele” cu AUR: „Nu...
explozie la cet vest bucuresti
Explozie urmată de un incendiu puternic la CET Vest din Capitală...
Donald Trump
De ce s-a temut Trump să ocupe „Insula Interzisă” a Iranului, cu...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și...
Ultimele știri
Cum s-a schimbat discursul lui Trump privind Iranul în ultimele zile: de la „a fost de acord” la „întreaga țară va fi aruncată în aer”
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție: Partidele care vor vota o moțiune de cenzură, să pună noul Guvern
Calendarul înscrierilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației. Când începe prima etapă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Decizia controversată luată de regina Elisabeta a II-a la finalul vieții sale: „Va rămâne o greșeală”
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
”Cel mai incult și mai grobian”. Decizie-surpriză a instanței după atacul suburban al vicepreședintelui PNL...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Gestul fantastic făcut de Mircea Lucescu pentru Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci! Dezvăluiri...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Cum și-a câștigat Elena Udrea primii bani. Colegii îi spuneau „coana mare”: „Eram din provincie!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
Pro FM
Christina Aguilera, seducătoare într-o rochie din piele cu un decolteu amețitor. Arată impecabil după ce a...
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
Moldova nu schimbă vârsta de pensionare. Dar, România crește vârsta la care se iese la pensie. Cine e afectat?
Digi FM
La fel de îndrăgostiți și după 10 ani împreună. Macaulay Culkin, fericit alături de logodnica sa la o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Ryan Reynolds rupe tăcerea despre scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni: „Nu am fost niciodată mai...
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...