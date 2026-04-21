Mai multe semafoare din intersecții importante din București nu funcționează. Recomandări pentru șoferi de la Brigada Rutieră

Semafoarele din mai multe intersecţii importante din București nu funcţionează, marţi dimineaţă, din cauza unei fluctuaţii de tensiune în reţeaua de alimentare cu energie electrică, anunţă Brigada Rutieră.

Intersecţiile în care sunt probleme sunt:

Şoseaua Giurgiului × Strada Toporaşi;

Bulevardul I. C. Brătianu × Bulevardul Corneliu Coposu;

Calea Victoriei × Splaiul Independenţei;

Bulevardul Eroii Sanitari × Şcoala Gimnazială nr. 150;

Şoseaua Ştefan cel Mare × Strada Barbu Văcărescu;

Şoseaua Colentina × Strada Sportului;

Şoseaua Pavel D. Kiseleff × Aleea Primo Nebiolo;

Calea Giuleşti × Bulevardul Constructorilor;

Calea Crângaşi × Strada Ceahlău × Strada Vintilă Mihăilescu;

Strada Jiului × Strada Nataţiei.

Brigada Rutieră asigură măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie.

Totodată, poliţiştii rutieri solicită şoferile să circule cu prudenţă, să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri, precum şi semnificaţia indicatoarelor, marcajelor rutiere şi regulilor de prioritate, să îşi păstreze calmul şi să nu forţeze intrarea în intersecţiile aglomerate.

Citește și: VIDEO&FOTO Explozie urmată de un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Primele concluzii: care a fost cauza incidentului





