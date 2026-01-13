Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. S-a decis reducerea numărului de operații. „În unele saloane sunt 16 grade”

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii.

Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală, informează News.ro.

În unele zone ale spitalului, spune Dr. Alexandru Rogobete, sunt numai 16 grade celsius. La acest institut s-au amânat deja intervenţiile chirurgicale care nu sunt urgenţe, iar internările au fost temporizate tot în funcţie de urgenţa acestora. La Institutul Clinic Fundeni situaţia revine încet, încet la normal, spune ministrul care a afirmat şi că echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică merg cu o anumită constanţă în unităţile sanitare cu probleme pentru a monitoriza consumul instalaţiilor care se folosesc pentru a suplini lipsa căldurii, astfel încât să nu se ajungă la o suprasarcină şi implicit la o catastrofă.



„Şi ieri am avut o serie de discuţii cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Ililescu, pentru boli cardiovasculare. Sigur că situaţia a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalaţiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere şi aşa mai departe, ieri am avut o şedinţă, o discuţie la Ministerul Sănătăţii cu colegul meu, Ministrul Energiei.

Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalaţiile pentru a monitoriza consumul şi pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă.

Până în momentul de faţă, indicatorii electrici sunt în condiţii stabile, dar sigur că monitorizăm în continuare, aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal.

Este delicat, este dificil pentru că discutăm despre pacienţi critici, pacienţi cu diverse patologii pentru care temperatura este esenţială în recuperare”, a explicat Ministrul Sănătăţii.

Internări amânate, intervenții chirurgicale anulate

„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenţii chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgenţe şi să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienţii, dar şi personalul medical în pericol. Gândiţi-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade ori nu este o temperatură optimă pentru pacienţi sau pentru personalul medical.

Se fac internări doar că sunt temporizate cele care pot fi amânate şi nu pun în pericol viaţa pacientului”, a spus Alexandru Rogobete.

„Cel puţin la Ministerul Sănătăţii încercăm să învăţăm din aceste erori repetitive care se văd de ani de zile, care nu au apărut nici în ultimele 6 luni, nici în ultimul an, sunt periodice, de ani de zile, dar cred că important este să privim strategic, spre dezvoltarea sistemului şi voi pune pe masa discuţiilor în acest an ca spitalele mari, spitalele de urgenţă, clinice, cele strategice sau pentru aceste spitale să investim astfel încât să aibă propria centrală termică şi pe viitor să reducem aceste riscuri”, a explicat pentru news.ro Ministrul Săntăţii.

