raed arafat
Raed Arafat, șeful DSU.
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şeful DSU Raed Arafat a prezentat, luni, achiziţiile prin programul SAFE, pentru partea de protecţie civilă, care cuprinde avioane multirol, elicoptere, simulator de zbor, un tren de intervenţie şi transport, 8 roboţi pentru intervenţie în medii Chimic Biologic Radionuclear, sisteme de drone pentru stingerea incendiilor la înălţime şi drone destinate identificării posibilelor victime şi a focarelor ascunse. Suma alocată în programul SAFE protecţiei civile este de aproximativ 900 de milioane de euro, a mai spus Arafat. În aceeași conferință de presă, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a prezentat lista de achiziții militare prin Programul SAFE, în valoare de 9,5 miliarde de euro.

„Pot să spun că România este una dintre foarte puţinele ţări care beneficiază de programul SAFE care a inclus partea de protecţie civilă în beneficiarii programului, lucru care este încurajat şi la nivel de NATO şi UE”, a subliniat Arafat. 

Conceptele către care merg proiectele

Raed Arafat a precizat că proiectele merg către câteva concepte. 
„Primul, conceptul de victime multiple. Este unul dintre pilonii de rezilienţă prevăzute în NATO şi Uniunea Europeană. Proiectul prevede capabilităţi de transport în masă sau transport a victimelor multiple, nu câte unul pe maşină, ci mai mult, sau pe diferite căi de transport, nu numai pe o singură cale, rutieră. Şi aici vorbim de autospeciale de transport personal şi multiple victime care sunt prevăzute pentru nouă victime deodată, ambulanţe de transport înalt contagioşi - 5, care completează cele pe care le avem acum regional, un tren de intervenţie şi transport folosind calea ferată, care este prevăzut pentru 200 până la 300 de persoane pentru transport. Aici vă dau un exemplu, transportul răniţilor în Turcia, de la locul cutremurului către alte localităţi”, a mai spus Raed Arafat. 

Avioane multirol

El a enumerate şi avioane multirol, care vor fi deţinute de MAI, şi care vor fi folosite pentru transport victime, pentru transport materiale, pentru căutare salvare şi posibilitatea de stingere încendii.
„Vorbim de 7 elicoptere de categoria mediu greu, care vor fi: 3 destinate ordinii publice şi 4 destinate protecţiei şi apărării civile dar cu capabilităţi multirol. Un alt număr de elicoptere, 5 elicoptere de nivel uşor-mediu care vor fi folosite cu scop de transport medical, cu transport minim 2 persoane, comparativ cu ce avem acum, care este pentru o singură persoană, la elicopterile uşoare, dar şi cu posibilitatea executării altor categorii de misiuni. Un simulator de zbor pentru categoriile de elicoptere pe care le avem, adică pentru elicopterile Airbus-135 şi pentru Black Hawk-urile şi asta este extrem de important pentru creşterea capabilităţii pe resurse umane şi scăderea costurilor de pregătire a piloţilor. Iar acest lucru ne va schimba foarte mult nivelul de pregătire şi de calitate a părţii aeriene şi aviatice a Ministerului Afacerilor Interne”, a mai spus Arafat. Șalupte de căutare-salvare fluviale
Alte achiziţii vizează şalupe de căutare-salvare fluviale, în mod deosebit, două bucăţi.
„Mergem apoi pe conceptul de protecţie chimic-biologic-radionuclear. Sunt foarte necesare aceste echipări, există mai multe motive pentru care ele să fie folosite, localizate, accidente industriale şi alte motive care pot necesita folosirea unor astfel de echipamente. Şi vorbim aici de corturi de protecţie colectivă, faţă de ameninţările chimic-biologic şi radionuclear, containere de management pentru pompieri, de intervenţie, acolo unde sunt revărsări de substanţe chimice sau unde sunt contaminări de substanţe chimice, de substanţe radionucleare, pompierii să poată să intervină în astfel de situaţii. Vorbim de 15 containere. Diferite categorie de echipamente de protecţie pentru pompieri, echipamente de bază până la echipamente foarte complexe de protecţie pentru pompieri, pentru a interveni în astfel de medii ostile. Containere de decontaminare a populaţiei, 15, şi containere de decontaminare a infrastructurii şi tehnică, alte 15, care au dotări pentru a decontamina vehiculele, inclusiv vehiculele de intervenţie care au intrat în zone care sunt contaminate” a subliniat Arafat. 
El a menţionat că, pe conceptul de drone şi de roboţi, vorbim despre roboţi de intervenţie în mediul CBRN, adică Chimic Biologic Radionuclear, de 8 roboţi pentru intervenţie în astfel de medii, sisteme drone pentru stingerea incendiilor la înălţime şi drone destinate identificării posibilelor victime şi a focarelor ascunse. 
„Aici vorbim de mini-drone care vor fi folosite în zonele unde avem clădiri prăbuşite, care pot să intre, care pot să caute în interiorul clădirii, fiind, bineînţeles, observate de afară, printr-o cameră. Vorbim de drone care au fost validate în diferite situaţii, sunt foarte importante, inclusiv în caz de cutremure şi clădiri prăbuşite”, a precizat Arafat. 

Continuitatea utilităților publice

Secretarul de stat a prezentat şi conceptul de gestionare a continuităţii utilităţilor publice sistemului energetic, în caz în care avem înterupere de furnizare a energiei electrice. 
„Aici vorbim de diferite categorii de generatoare electrice care le vom avea în dotare, peste ce avem la acest moment. Vorbim de generatoare de 250 KVA 100, generatoare de 450 KVA 50 şi generatoare de 700 KVA 50. Până acum, noi deţinem generatoare de 450 şi de 110, un număr foarte mare, care au fost folosite. Ultima utilizare a lor a fost chiar acum două săptămâni, într-o situaţie în care au fost folosite şapte generatoare pentru furnizarea curentului electric. Însă, este pentru prima dată în care vom obţine şi generatoare de 700 KVA, care ne vor permite să asigurăm curentul pentru o zonă mai mare, pe o anumită perioadă, până la remedierea unei situaţii de urgenţă”, a explicat secretarul de stat. 

Managementul evacuării în masă

Pe managementul evacuării în masă, şeful DSU a afirmat că vorbim de autocamioane de intervenţie, 85 de autocamioane, 42 de tabare mobile, care includ tot ce este nevoie pentru sprijin pentru a caza populaţia evacuată şi elicopterele care sunt achiziţionate, avioanele, trenul, pot fi folosite în acest concept pentru evacuare, pe lângă alte mijloace pe care le achiziţionează Ministerul de Interne pentru transport personal, trupe, care pot fi folosite pentru transport popular. Comunicaţii critice, comanda control şi sisteme de avertizare ale apărării civile, vorbim de autospeciale de comunicaţii specializate, 20, la acest moment avem 4 din acest concept şi vom ajunge să avem 24. Un sistem naţional integrat de avertizare şi alarmare, prin astea se înţelege înlocuirea sistemelor învechite, de sirene, de avertizare şi intrare pe sisteme digitale care permit adresare vocală, permit a da anumite indicaţii şi care permit o operare centralizată a acestui sistem. Staţii radioportabile Tetra şi VHF”, a enumerate Raed Arafat. 

Mobilitate militară și mobilitate personală

Pe mobilitate militară şi mobilitate personală, şeful DSU a enumerate autospeciale operative, 250 autospeciale 4x4, vehicol de transport 16 plus 1, vorbim de 42 şi plus alte echipamente de sprijin logistic pentru toate tipurile de acţiuni şi aici vorbim de ateliere mobile de reparaţii şi de cisterne de combustibil. 
„De ce luăm cisterne de combustibil? De ce luăm ateliere mobile de reparaţii? Pentru că sunt misiuni pe care le executăm, misiuni care necesită ca un elicoter, de exemplu, să rămână continuu într-o zonă de incendiu sau într-o zonă de intervenţie şi să lucreze, iar alimentarea este departe la un aeroport şi atunci când se trimite cisterna să asigure alimentarea acolo. Acelaşi lucru pentru alte categorii de intervenţii, putem să folosim cisternele respective în acest sens”, a completat Arafat.

Achiziții dual use 

Raed Arafat a arătat că toate achiziţiile sunt dual use, adică pot fi folosite în orice situaţie, pot fi folosite în uz cu caracter militar, pot fi folosite în uz cu caracter civil şi în răspuns la urgenţele civile.  „Sunt convins, din păcate, că vom folosi în marea majoritate, în activitatea noastră, nu neapărat curentă, dar în activitatea noastră de intervenţie, în anumite situaţii. Şi asta s-a dovedit pe parcursul anilor, nu numai la noi, ci în alte ţări, că astfel de echipamente sunt necesare”, a menţionat Arafat. 
 
El a explicat că, inclusiv la nivel european, se discută, la acest moment, de completarea dotărilor cu astfel de categorii de echipament la nivel european, pe programul RESCUE, pe alte programe care să fie suplimentare faţă de ce au statele noastre. 
 
„Faptul că noi ne dotăm este un pas extrem de important şi obligatoriu, dar peste acest pas va veni şi încă un pas, când o să creştem dotările care vin prin protecţia civilă europeană pe programul RESCUE, pe anumite domenii”, a subliniat şeful DSU.
 
Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Bogdan Despescu a declarat, luni, că pentru componenta sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din programul SAFE sunt alocate 1,3 miliarde de euro, el precizând că MAI nu urmăreşte doar achiziţia de echipamente, ci şi consolidarea unor elemente critice de capabilitate şi crearea unor baze de operare sustenabile.

El a precizat că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, s-a plecat de la cerinţele operaţionale şi corelarea lor cu cerinţele tehnice şi eligibilitățile europene.

„Am corelat toate aceste date cu proiectul concepţiei de înzestare al MAI 2026-2030 şi, bineînţeles, am elaborat toate proiectele pe care le avem astăzi în stadiul de prezentare. Este foarte important, pentru că MAI nu urmăreşte doar achiziţia de echipamente, urmăreşte şi consolidarea unor elemente critice de capabilitate şi crearea unor baze de operare sustenabile”, a subliniat Despescu.

Potrivit secretarului de stat, contribuţia MAI este structurată pe capabilităţi care susţin atât securitatea internă cât şi protecţia populaţiei.

Secretarul de stat a mai afirmat că miza MAI este că în acest proiect trebuie să avem o continuitate, o consecvenţă, toate ducând la o rezilienţă din partea structurilor statului, o capacitate de a menţine funcţiile vitale şi, bineînţeles, o capacitate de a coopera cu societatea.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE dintre statele membre UE.

