Maia Sandu cere justiției din Republica Moldova „să se trezească” și explică de ce nu a anulat alegerile, în ciuda fraudei masive

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a anunţat că a decis să meargă mai departe cu turul al doilea de al alegerilor prezidențiale și să nu ceară repetarea scrutinului, în ciuda informațiilor pe care le-a primit despre frauda fără precedent care a afectat primul tur al alegerilor şi referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană. În același timp, Maia Sandu a cerut justiției să se trezească „în ultimul ceas” şi să acţioneze.

„Am fost întrebaţi dacă e cazul să nu recunoaştem aceste alegeri şi să organizăm alegeri repetate”, a spus Maia Sandu, într-un mesaj video publicat joi pe Facebook. Președinta Republicii Moldova a spus însă că este de părere că procesul electoral nu trebuie oprit şi a cerut instituţiilor statului să facă publice probele despre fraudă şi să-i sancţioneze pe cei care se fac vinovaţi.

Maia Sandu a avut din nou un discurs critic la adresa justiţiei din Moldova.

„Justiția din Moldova s-a opus în aceşti ani oricărei curăţări şi a eşuat să ducă la bun sfârşit dosarele de corupţie mare. Tot poporul știre, doar ei nu știu ce era în sacoșa primită de Dodon de la Plahotniuc. Doar ei nu știu cine sunt cei care au furat miliardul de la cetățenii Moldovei (...). Dacă justiţia nu se trezeşte în ultimul ceas şi închide ochii la vânzarea ţării, viitorul Moldovei pentru decenii este în pericol”, a avertizat Maia Sandu.

Maia Sandu, mesaj către diaspora: Haideți să fim 350.000 de moldoveni din diaspora în turul 2

Maia Sandu a spus că în cele din urmă depinde de oameni să determine viitorul Moldovei şi le-a cerut în special moldovenilor din diaspora să se mobilizeze la vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. „Haideţi să fim 350.000 de moldoveni din diasporă în turul 2 (în turul 1 au votat aproape 250.000 de alegători în diaspora - n.r.). Mai avem o bătălie de dat! Să câştigăm în faţa hoţilor prin puterea votului nostru! Sunaţi acasă, convingeţi rudele să iasă la vot, spuneţi-le ce putem pierde şi haideţi să ne mobilizăm şi să nu lăsăm ţara pradă hoţilor”, le-a transmis Maia Sandu moldovenilor de peste hotare într-un mesaj video separat.

Aceste apeluri vin după ce poliţia a declarat că oligarhul pro-rus fugar Ilan Şor a canalizat din Rusia 39 de milioane de dolari către cel puţin 138.000 de alegători, în septembrie şi octombrie. Autorităţile moldovene susţin că alegerile au fost afectat de o schemă masivă de fraudare, menită să învingă tabăra pro-europeană, iar în această schemă este implicată Rusia, informează news.ro.

„Fără cumpărarea de voturi, rezultatul de astăzi ar fi fost altfel. Nu ar fi fost emoţiile legate de rezultatul referendumului. Am fi avut o victorie detaşată şi pentru alegerile prezidenţiale, şi pentru referendum”, a arătat Maia Sandu.

Ea a explicat însă că a respins sugestiile de a ordona repetarea alegerilor, deoarece „nimeni nu are dreptul să le refuze cetăţenilor o exprimare masivă, sinceră şi liberă a voinţei lor”.

„În calitate de preşedinte am fost informată de către instituţiile statului despre existenţa unei reţele imense de cumpărare de voturi. Am fost întrebaţi dacă e cazul să nu recunoaştem aceste alegeri şi să organizăm alegeri repetate. Procesul electoral nu trebuie oprit dintr-un motiv esenţial: votul masiv, sincer, liber al cetăţenilor care au votat cu dragoste de ţară nu poate fi anulat de nimeni. (…) Votul masiv al cetăţenilor ne oferă un credit enorm de încredere şi validare că drumul ales de noi e unul corect. (…) Totodată trebuie să nu permitem realizarea scenariilor de destabilizare a ţării. (…) Mergem în turul II. (…) Contăm pe mobilizarea oamenilor care văd că ţara e sub asediu, care văd că în ţara noastră a fost pus un cal troian”, a arătat Maia Sandu.

„Să mergem mai departe în turul al doilea. Contăm strict pe poporul nostru, aşa cum a fost întotdeauna cazul atunci când soarta ţării a fost în joc”, a spus președinta Republicii Moldova, subliniind că este de datoria sistemului judiciar să se „trezească” şi să abordeze problema mitei electorale

Schema prin care Ilan Șor a încercat să influențeze rezultatul alegerilor și al referendumului pro-UE din Republica Moldova

Şeful poliţiei din Moldova, Viorel Cernăuţeanu, a declarat joi, în cadrul unui briefing, că Şor a folosit Promsvyazbank (PMB Bank) din Rusia pentru a transfera 24 de milioane de dolari în octombrie şi 15 milioane de dolari în septembrie, pentru a plăti alegătorii.

În timpul campaniei electorale, Şor s-a oferit deschis să-i plătească pe cetăţenii moldoveni pentru a-i convinge pe alţii să voteze „nu” la referendum şi să susţină un anumit candidat, pe care nu l-a numit public. El a recurs la un serviciu de tip chatbot pe platforma de mesagerie Telegram pentru a da instrucţiuni amatorilor cum să intre în posesia banilor. Poliţia spune că a blocat 97 de chatboturi înainte de vot care le explicau oamenilor cum să folosească aplicaţia bancară Promsvyazbank şi să obţină banii.

În noaptea de duminică spre luni, la câteva ore după închiderea urnelor, Maia Sandu a numit campania „o luptă nedreaptă” şi a revendicat victoria la referendumul menit să consacre în Constituţie parcursul Moldovei spre UE. Ea a declarat că există „dovezi clare” că grupuri criminale susţinute de „forţe străine ostile intereselor naţionale” au urmărit să cumpere 300.000 de voturi.

Editor : M.L.