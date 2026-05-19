Maia Sandu, prima reacție în scandalul votului R. Moldova la Eurovision. Ce mesaj a transmis

Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Foto: Profimedia Images

Preşedinta Maia Sandu s-a referit marţi la finala recentă a concursului Eurovision Song Contest 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea şi a primit 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, afirmând că „oamenii din Moldova au acordat cea mai înaltă apreciere cântăreţilor români şi această parte este cea mai importantă”.

„Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic şi nimeni să afecteze relaţia dintre cele două ţări şi cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreţilor români. Aceasta este partea cea mai importantă. Şi felicitări atât Alexandrei, cât şi lui Vlad!”, a spus Maia Sandu, răspunzând unei întrebări după întâlnirea cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, potrivit Agerpres. 

Un scandal a izbucnit, în special în mediul online, după ce juriul din Republica Moldova a acordat 3 puncte piesei „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, în finala Eurovision 2026. Reacţiile dure au venit din partea internauţilor, jurnaliştilor, liderilor de opinie, politicienilor şi demnitarilor de stat.

Punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a generat nemulţumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost acordate doar trei puncte, iar Ucrainei niciun punct, scrie publicaţia Ziarul de Gardă în ediţia online.

Conform publicaţiei, juriul din Republica Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost format din şapte membri: Andrei Zapşa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”; Pavel Orlov, interpret şi finalist în etapa naţională Eurovision 2026; Stanislav Goncear; Cătălina Solomac, interpretă şi finalistă în etapa naţională Eurovision 2026; Corina Caireac; Ilona Stepan, dirijor; şi Victoria Cuşnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chişinău.

Juriul din Republica Moldova a acordat punctele după cum urmează: 12 puncte - Polonia; 10 puncte - Israel; 8 puncte - Grecia; 7 puncte - Bulgaria; 6 puncte - Norvegia; 5 puncte - Cehia; 4 puncte - Australia; 3 puncte - România; 2 puncte - Franţa; 1 punct - Italia.

Finala Eurovision 2026 de la Viena a reunit 25 de ţări, iar reprezentanta Bulgariei a fost desemnată câştigătoare în urma punctajului cumulat acordat de juriile naţionale şi de telespectatori. România a încheiat competiţia pe locul al treilea.

Citește și: EXCLUSIV Pe cine ajută scandalul de la Eurovision. Expert din Moldova: „Este exploatat de mai multe forțe politice"

