Maia Sandu și Donald Trump, la egalitate într-un sondaj despre liderii și instituțiile care inspiră încredere românilor

Un sondaj Avangarde realizat la începutul lunii septembrie conturează imaginea unei societăți românești profund polarizate atunci când vine vorba de lideri și instituții. În timp ce NATO și Uniunea Europeană continuă să se bucure de un sprijin consistent, alte organizații și lideri internaționali inspiră mai degrabă neîncredere.

Datele sondajului Avangarde arată că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este liderul cu cea mai scăzută credibilitate: doar 18% dintre respondenți declară că au încredere în el, în timp ce 78% afirmă contrariul. Premierul ungar Viktor Orban nu stă cu mult mai bine, având un scor de 29% încredere și 67% neîncredere.

sursa foto: Avangarde

Pe de altă parte, există lideri care se bucură de un capital mai ridicat. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este creditată cu 44% încredere, la același nivel cu fostul președinte american Donald Trump. Președintele francez Emmanuel Macron (40%) și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (39%), ocupă poziții intermediare.

Încrederea în instituții: NATO și UE conduc detașat

La nivel instituțional, NATO domină clar percepțiile românilor: 74% au încredere în Alianță, ceea ce confirmă statutul său de pilon al securității naționale. Uniunea Europeană (62%) și ONU (61%) completează topul, urmate de Comisia Europeană și Parlamentul European, aflate la egalitate cu 57%.

sursa foto: Avangarde

În schimb, organizația BRICS, pe care Putin și Xi încearcă să o transforme într-un pol de putere are să eclipseze Occidentul, nu reușește să convingă: doar 27% dintre români declară că au încredere în aceasta.

Nicușor Dan și politica externă

Președintele Nicușor Dan se află într-o zonă mediană. La capitolul politică externă, 43% dintre români s-au declarat mulțumiți de primele luni de mandat, în timp ce 51% spun că sunt nemulțumiți.

sursa foto: Avangarde

Șase la sută dintre cei chestionați nu au o părere clară despre activitatea președintelui României, însă procentajul total arată o percepție divizată.

Și Ministerul Afacerilor Externe se confruntă cu dificultăți. Doar 38% dintre respondenți apreciază activitatea instituției, în timp ce 51% declară că sunt nemulțumiți.

sursa foto: Avangarde

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 8–14 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte din România, prin interviuri telefonice (CATI). Marja de eroare este de ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%.

