Galerie Foto Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, la bordul Navei-Şcoală „Mircea”

Foto: Facebook Casa Regală

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, şi Alteţa Sa Regală Principele Radu au urcat la bordul Navei-Şcoală „Mircea”, pentru a ura drum bun militarilor şi cadeţilor marinari, care vor porni curând în cel de-al patrulea marş transatlantic din istoria velierului.

Oaspeţii regali s-au întâlnit cu viceamiralul Mihai Panait, şeful Statului Major al Forţelor Navale, cu comandorul Silviu Moraru, comandantul navei, precum şi cu ofiţeri ai Statului Major, informează, marţi, Familia Regală României, într-o postare pe Facebook.

Familia Regală a vizitat centrul de comandă şi a discutat cu echipajul despre misiunile internaţionale de instruire care duc departe de ţară mesajul României, pe mările lumii.

După cincizeci de ani, legendara navă a Marinei Române, strâns legată de trei generaţii ale Familiei Regale, se va afla, în anul 2026, în aceeaşi cursă cu navele sale surori (fabricate în secolul al XX-lea la Hamburg, în Germania): Nava Eagle din SUA, Nava Gorch Fock din Germania şi Nava Sagres din Portugalia.

Marşul de instrucţie al Navei-Şcoală „Mircea” va dura 153 de zile, acostând în douăsprezece ţări şi ajungând pe continentul american unde, la New York, pe 4 Iulie 2026, marinarii români vor sărbători alături de colegii lor americani 250 de ani de la Declararea Independenţei Statelor Unite ale Americii.

Un număr de aproape 100 de cadeţi marinari, din România şi alte opt ţări ale lumii, alături de 100 de membri ai personalului militar navigant vor petrece cele cinci luni pentru a se instrui, teoretic şi practic.

Fabricat la Hamburg, în Germania, în anul 1938, şi intrat în serviciul Marinei Militare Române în anul 1939, în timpul domniei Regelui Carol al II-lea, Bricul 'Mircea' rămâne un reper al identităţii naţionale şi un laborator de formare pentru multe generaţii de ofiţeri marinari, arată sursa citată.

 

