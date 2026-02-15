Video Mama fetiței de 4 ani, care a ajuns în comă la spital, a fost arestată preventiv. Ce a declarat jurnaliștilor la intrarea în arest
Data actualizării: Data publicării:
Mama fetiței de doar 4 ani din Gorj, care a ajuns în stare gravă la spital, cu răni grave la cap, a fost arestată preventiv. La fel și concubinul ei, ambii acuzați de tentativă de omor.
Femeia de 20 de ani a spus inițial că a fost un accident - copila ar fi căzut din pat - dar medicii nu au crezut-o, așa că au anunțat poliția. Fetița este în stare critică la un spital din Capitală.
Reporter:Ce le-ai spus judecătorilor? Cine a bătut-o pe fetiță până la urmă? Mama fetiței:Hai, domne, lăsați-ne în pace. Nu vă mai faceți voi audiență să vă băgați banii în buzunar atâta. -De ce ați lovit-o pe fetiță? -Ai vreo dovadă că am lovit-o? Vezi-ți de treaba ta!