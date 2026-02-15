Mama fetiței de doar 4 ani din Gorj, care a ajuns în stare gravă la spital, cu răni grave la cap, a fost arestată preventiv. La fel și concubinul ei, ambii acuzați de tentativă de omor.

Femeia de 20 de ani a spus inițial că a fost un accident - copila ar fi căzut din pat - dar medicii nu au crezut-o, așa că au anunțat poliția. Fetița este în stare critică la un spital din Capitală.

Reporter: Ce le-ai spus judecătorilor? Cine a bătut-o pe fetiță până la urmă?

Mama fetiței: Hai, domne, lăsați-ne în pace. Nu vă mai faceți voi audiență să vă băgați banii în buzunar atâta.

-De ce ați lovit-o pe fetiță?

-Ai vreo dovadă că am lovit-o? Vezi-ți de treaba ta!

Fetița de 4 ani se zbate între viață și moarte după ce a ajuns, pe 8 februarie, în stare critică la spital, cu răni grave la cap și față. Copila a fost dusă inițial la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu de către mama sa, care le-a spus medicilor că micuța ar fi căzut din pat.

Suspiciunile apărute în urma evaluării medicale au dus însă la alertarea poliției, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

