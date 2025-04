Managerul Spitalului Judeţean Sibiu şi-a anunţat demisia: „Divergenţe puternice de strategie managerială” cu conducerea CJ

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu, medicul Daniel Chelcea, a anunţat joi, că demisionează din funcţie, el acuzând „divergenţe puternice de strategie managerială” cu conducerea Consiliului Judeţean (CJ), care a transmis în replică faptul că doreşte realizarea unui audit extern la această unitate medicală.

„Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Dr. Daniel Chelcea a decis să-şi înainteze demisia din funcţia deţinută din data de 3 octombrie 2021. Preavizul va curge începând cu data de 28 aprilie 2025, în conformitate cu prevederile contractului de management, timp de 45 de zile. (...) Această decizie survine pe fondul unor diferenţe de viziune în ceea ce priveşte strategia managerială a spitalului, între dr. Chelcea şi conducerea Consiliului Judeţean Sibiu”, se arată în comunicatul SCJU Sibiu.

Potrivit sursei citate, managerul demisionar regretă "divergenţele puternice de strategie managerială" cu conducerea CJ Sibiu.

„Nu a fost o decizie uşoară, întrucât mi-am asumat acest rol, în octombrie 2021, cu toată dedicarea şi dorinţa de a face cât mai multe schimbări benefice acestui spital. Iar acest lucru cred că s-a văzut de-a lungul celor aproape patru ani petrecuţi aici. Am preluat Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu într-un moment dificil pentru comunitatea noastră, am gestionat crize importante, reuşind în acelaşi timp să ajut acest spital să crească, să se dezvolte şi să ofere servicii medicale de o calitate cât mai înaltă. Regret un singur lucru: faptul că divergenţele puternice de strategie managerială pe care le-am avut cu conducerea Consiliului Judeţean Sibiu m-au împiedicat într-atât să îmi duc rolul la îndeplinire, încât am ajuns, inevitabil, la decizia de a pleca înainte de a-mi încheia mandatul”, a transmis dr. Daniel Chelcea,potrivit Agerpres.

În replică, CJ Sibiu îl acuză pe fostul manager al SCJU, într-un comunicat de presă, că ar fi utilizat „deficitar” resursele financiare şi medicale şi anunţă că va contracta un audit extern.

„În cursul zilei de 10 aprilie ac, prin intermediul unui comunicat de presă emis de Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, domnul manager face referire la 'divergenţele manageriale puternice' în raport cu conducerea Consiliului Judeţean Sibiu. Referitor la acest aspect, vă informăm că instituţia noastră a primit numeroase sesizări venite atât din interiorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, cât şi din afara acestuia, cu privire la utilizarea deficitară a resurselor financiare şi medicale ale celui mai mare furnizor de servicii medicale publice din judeţul Sibiu. În acest sens, la constituirea Bugetului pentru anul 2025, aprobat la 20 martie a.c., au fost prevăzute sumele necesare realizării unui Audit extern care să verifice obiectiv aspectele semnalate cu privire la modul în care au fost utilizate resursele spitalului. În momentul de faţă, se lucrează la Caietul de sarcini pentru contractarea serviciilor de audit, urmând că ulterior realizării tuturor activităţilor de verificare să comunicăm rezultatele acestuia”, a comunicat CJ Sibiu.

