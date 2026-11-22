Radarele MApN au detectat, duminică, o ţintă aeriană la 30 de kilometri nord de localitatea ucraineană Vâlcove, informează Ministerul Apărării Naţionale, care precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

„Două aeronave F-18 şi două elicoptere NH-90 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălnicenu”, se arată într-un comunicat transmis, duminică, potrivit Agerpres.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la ora 15:06 a fost transmis un mesaj RO-ALERT în zona de nord a judeţului Tulcea.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la 15:42”, menţionează sursa citată.

Editor : C.S.