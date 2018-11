MApN a mai achiziționat 3 sisteme Patriot. Militarii români urmează să plece în SUA pentru instruire

Ministerul Apărării Naţionale, în numele Guvernului României, a făcut zilele acestea plata pentru încă trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot, scrie ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, pe pagina sa de Facebook.

MApN a plătit zilele acestea pentru încă trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie mare Patriot - Foto: Inquam Photos / George Călin

„Prin achiziţionarea acestor trei noi sisteme, care se adaugă celui contractat deja în luna noiembrie 2017, se finalizează etapa I de înzestrare cu sistemul Patriot, cele patru instalaţii militare urmând să intre în dotarea Forţelor Aeriene Române începând cu a doua parte a anului 2019, primul sistem fiind planificat pentru operaţionalizare la jumătatea anului 2020”, se arată în postare.

Militarii care vor deservi sistemele Patriot vor începe programul de instruire în SUA începând cu luna martie 2019.

„Prin evoluţia din acest an a programelor esenţiale de înzestrare, România are şanse reale de a atinge pragul de două procente din PIB alocate bugetului Apărării, pentru al doilea an consecutiv”, mai spune Fifor.

Sursa: Agerpres

