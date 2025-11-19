Live TV

Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ministerul Apărării a anunțat miercuri dimineața, 19 noiembrie, că forțele aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Patru avioane militare au fost ridicate în noaptea de 18 spre 19 noiembrie pentru monitorizarea situației aeriene.

„Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România.

La ora 00:20 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spațiul aerian național, dinspre Vâlcov către Periprava și Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar. 

Drona a reapărut intermitent pe radare, timp de aproximativ 12 minute, dinspre Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova), fiind transmis mesaj Ro-Alert în nordul județului Galați la ora 00:59. Încă două aeronave, F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.

Aeronavele Eurofighter au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 ale Forțelor Aeriene Române au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările pe teren”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Incidentul vine la o zi după ce oamenii evacuați din Ceatalchioi și Plauru au fost anunțați că se pot întoarce acasă. Locuitorii din Plauru și Ceatalchioi, județul Tulcea, la granița cu Ucraina au fost evacuați, din cauza pericolului de explozie din zonă, după ce o navă cu mii de tone de GPL la bord a luat foc aproape de portul ucrainean Izmail.

Acțiunea de evacuare de la Plauru și Ceatalchioi s-a încheiat. Aproape 250 de oameni și-au părăsit casele

Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri

