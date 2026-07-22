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MApN: Afirmaţia că în 2023 reprezentanţi ai Rusiei ar fi venit „să inspecteze unităţi militare româneşti” este falsă

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militari romani
Oficialii MApN precizează că ultimele activități rusești de verificare în România au avut loc înainte de 2022, iar informațiile recente sunt dezinformări. Foto: Profimedia
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Din articol
„Federaţia Rusă nu a efectuat şi nu a primit inspecţii sub egida TCFE” „Informaţii lansate de persoane care, prin funcţii deţinute anterior, ar trebui să cunoască exact cadrul juridic şi procedurile”

Ministerul Apărării Naţionale denunţă, miercuri, o postare falsă apărută în mediul online, potrivit căreia reprezentanţi ai Federaţiei Ruse ar fi venit „să inspecteze unităţi militare româneşti” în 2023 şi afirmă că aceasta prezintă „într-o manieră grav distorsionată mecanismele internaţionale de verificare şi control al armamentelor”. MApN consideră că este regretabil că asemenea informaţii sunt lansate în spaţiul public de persoane care ar trebui să cunoască exact cadrul juridic şi procedurile aplicabile prin funcţiile deţinute anterior.

Inforadar, platforma de ştiri a Ministerului Apărării Naţionale, reclamă, miercuri, o dezinformare în mediul online cu privire la presupuse activităţi de verificare ale Federaţiei Ruse pe teritoriul României în anul 2023.

Reprezentanţii MApN au transmis că arhitectura europeană de securitate a reprezentat, timp de trei decenii, de la începutul anilor 1990, principalul pol de transparenţă şi stabilitate regională, instituită la nivelul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), cele mai importante trei instrumente fiind Tratatul privind Cerul Deschis (TCD), Documentul de la Viena 2011 privind măsurile de creştere a încrederii şi securităţii (VD 2011) şi Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale în Europa (TCFE).

Oficialii Ministerului Apărării Naţionale au adăugat că, în ceea ce priveşte TCFE, tratatul a fost semnat în anul 1990 (şi ratificat de Parlament prin Legea nr. 18 din 1992), România şi Federaţia Rusă (URSS la momentul respectiv) fiind printre statele semnatare.

De asemenea, în anul 2007, Federaţia Rusă s-a autosuspendat din tratat, dată de la care aceasta nu şi-a mai îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau. În plus, la data de 09.06.2023, Federaţia Rusă a notificat depozitarul TCFE, Regatul Ţărilor de Jos, asupra deciziei sale de retragere din Tratat, care a devenit efectivă la data de 7 noiembrie 2023.

„Federaţia Rusă nu a efectuat şi nu a primit inspecţii sub egida TCFE”

„Astfel, începând cu anul 2007, Federaţia Rusă nu a efectuat şi nu a primit inspecţii sub egida TCFE. România a suspendat la rândul său implementarea TCFE în anul 2023, ca parte a unui demers coordonat la nivelul Alianţei, venit pe fondul deciziei Federaţiei Ruse de a se retrage din Tratat. Efectele juridice pentru România s-au produs începând cu data de 14.12.2023, dată la care s-au suspendat obligaţiile asumate în nume naţional prin Tratat”, a precizat platforma Inforadar.

Conform acesteia, România şi Federaţia Rusă sunt semnatare ale Documentului de la Viena 2011, care este un document politic, fără forţă juridică obligatorie, asumat în cadrul OSCE, care stabileşte un set de măsuri de creştere a încrederii şi securităţii în domeniul militar între statele participante la OSCE.

Reprezentanţii Ministerului Apărării au subliniat că ultima activitate de verificare sub egida VD 2011 efectuată pe teritoriul României de către Federaţia Rusă a avut loc în anul 2021, iar după invadarea Ucrainei pe 24 februarie 2022, Federaţia Rusă nu a mai efectuat activităţi de verificare sub egida VD 2011 pe teritoriul României.

„Precizăm faptul că documentele menţionate anterior vizează, limitativ, anumite categorii de forţe, tipuri de unităţi militare şi categorii de echipamente (de exemplu, sub incidenţa TCFE intrau doar cinci categorii de armament: tancuri de luptă, elicoptere de atac, vehicule blindate, piese de artilerie şi avioane de luptă).

„Informaţii lansate de persoane care, prin funcţii deţinute anterior, ar trebui să cunoască exact cadrul juridic şi procedurile”

În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate în baza TCD, ratificat de România prin Legea 23/1994, menţionăm că, urmare a retragerii Federaţiei Ruse din Tratat în anul 2021, nu au mai fost executate zboruri de observare ale acesteia deasupra teritoriului României (ultimul zbor de observare al Federaţiei Ruse deasupra teritoriului României a avut loc în anul 2020)”, a mai transmis sursa citată.

Ministerul Apărării Naţionale informează că este falsă afirmaţia că Federaţia Rusă a inspectat unităţi militare româneşti.

„Afirmaţia potrivit căreia, în anul 2023, reprezentanţi ai Federaţiei Ruse ar fi venit «să inspecteze unităţi militare româneşti» este falsă şi prezintă într-o manieră grav distorsionată mecanismele internaţionale de verificare şi control al armamentelor. Este regretabil că asemenea informaţii sunt lansate în spaţiul public de persoane care, prin funcţii deţinute anterior, ar trebui să cunoască exact cadrul juridic şi procedurile aplicabile. Experienţa nu poate înlocui adevărul, iar notorietatea nu transformă o afirmaţie inexactă într-un fapt”, a mai transmis platforma Inforadar.

Editor : Liviu Cojan

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