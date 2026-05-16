MApN anunță că un proiectil cu 2 kilograme de explozibil a fost descoperit în curtea unei case nelocuite din Tulcea

Un proiectil neexplodat a fost descoperit în curtea unei proprietăţi nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea, anunță ministerul Apărării. La verificări s-a constat că acesta conține două kilograme de explozibil. Zona a fost securizată, iar o echipă de specialişti ai MApN se deplasează la faţa locului.

„Perimetrul a fost securizat, iar la faţa locului se află reprezentanţi ai Poliţiei, Poliţiei de Frontieră şi ai Serviciului Român de Informaţii. Verificările tehnice au confirmat prezenţa unei cantităţi de două kilograme de explozibil în corpul proiectilului”, se arată într-un comunicat al MApN.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

MApN transmite cetăţenilor să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale.

