MApN anunță ultimele pregătiri pentru programul dedicat voluntarilor în armată

Data publicării:
MApN vrea să instruiască 3.500 de soldați voluntari în 2026. Foto: Facebook / MApN

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, au vizitat marţi Batalionul 265 Poliţie Militară, una dintre unităţile militare în care se va desfăşura instruirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari în termen (SGVT).

Programul pentru soldați voluntari are ca obiectiv formarea unei rezerve operaţionale tinere şi bine pregătite, potrivit MApN, care precizează că, în funcţie de rezultatele obţinute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiţi, ci şi cetăţeni pregătiţi pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiţie atât în capacitatea de apărare, cât şi în rezilienţa societăţii româneşti”, a declarat ministrul Radu Miruță, citat în comunicat.

În anul 2026, Armata României oferă condiţii moderne de cazare, hrănire, instruire şi pregătire fizică, a menţionat MApN.

„Infrastructura unităţilor a fost modernizată, iar condiţiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilităţile de cazare, hrănire şi pregătire răspund cerinţelor unui proces de instruire eficient şi adaptat realităţilor actuale”, a declarat şi şeful Statului Major al Apărării, conform comunicatului.

În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT, pentru anul 2026 fiind planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.

Editor : Bogdan Păcurar

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu-miruta
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la Digi 24
Rezerviști ai armatei române la exercițiul de mobilizare MOBEX.
Rezerviștii din două județe vor fi mobilizați de MApN. Când are loc exercițiul MOBEX
radu miruta foto gov ro
Ministrul Apărării, despre Iran: Facem analize la milimetru de trei ori pe zi. România nu mai stă deoparte, joacă la masa mare
dronă militară de supraveghere Watchkeeper
Ce se întâmplă cu dronele Watchkeeper X contractate de MApN: Radu Miruță vorbește despre rezilierea contractului. Poziția Elbit Systems
radu miruta
Nereguli la Spitalul Militar şi Centrul de Scafandri din Constanţa. Miruță: Preţuri de 6,5 ori mai mari decât cele din piaţă
Recomandările redacţiei
nasa 5 flickr
„Apus de Pământ” văzut de pe orbita Lunii. Imagini spectaculoase...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă...
drona in zbor
„Nu sunt din alea rusești”. O comună din Giurgiu a cumpărat 3 drone...
mircea lucescu la marginea terenului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Ministrul Justiției i-a trimis lui Nicușor Dan propunerile pentru funcțiile de conducere din Parchetul General, DNA și DIICOT
De la Budapesta, Vance acuză UE de „amestec” în viitoarele alegeri din Ungaria. Vicepreședintele SUA se dezlănțuie la adresa Uniunii
O trotinetă electrică pusă la încărcat a explodat într-un apartament din București. Un tânăr a transportat la spital în stare gravă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
26 decembrie 2025: Ziua în care Codruța a aflat ADEVĂRUL despre soțul ei. L-a părăsit în a doua zi de Crăciun
Fanatik.ro
Detaliul-cheie din cazul morții anestezistului de la Spitalul de Oftalmologie. Autoapărarea invocată de...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Marea dezamăgire trăită de Mircea Lucescu la echipa națională! Cornel Dinu, dezvăluiri din conversațiile...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Luna nu e doar gri: astronauții Artemis II au văzut culori neașteptate pe suprafața satelitului
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariu "de milioane": calificați direct în UEFA Champions League, deși ar trebui să joace preliminariile!
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...