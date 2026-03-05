Live TV

MApN: Autovehicule blindate COBRA II se vor deplasa pe drumurile publice în următoarele două săptămâni

645495562_1237238418531260_2508155784030930430_n
Autovehicule tactice blindate COBRA II. Sursa foto: MApN

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat, joi, că în următoarele două săptămâni se vor realiza deplasări de autovehicule blindate din Bucureşti către unităţi ale Forţelor Terestre Române, parte din activităţi logistice planificate.

„În perioada 4 - 18 martie, autovehicule tactice blindate COBRA II se vor deplasa de la Centrul 84 Mentenanţă şi Recepţie din Bucureşti către unităţi ale Forţelor Terestre Române, în cadrul procesului de distribuire a noii tehnici intrate în dotare. Deplasarea se va realiza pe roţi, în coloane militare, pe drumurile publice”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Armatei României.

Potrivit sursei citate, primul transport, format din 20 de autovehicule, s-a desfăşurat în data de 4 martie, pe direcţia Brăila.

„Prezenţa acestor coloane pe drumurile publice face parte din activităţi logistice planificate pentru introducerea în serviciu a noilor echipamente destinate creşterii capacităţii operaţionale a Forţelor Terestre”, menţionează Armata României.

