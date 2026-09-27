MApN: O dronă a intrat în spațiul aerian național. Avioane de vânătoare și un elicopter militar au fost ridicate în aer

O dronă a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă noapte, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), care precizează că au fost ridicate în aer două avioane F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 SOCAT. Semnalul radar al țintei a fost pierdut în zona Pardina.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 26 septembrie o țintă aeriană ce evolua în zona localității Chilia Veche, în proximitatea frontierei fluviale, a informat MApN duminică dimineață.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 23.32 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române, au decolat pentru monitorizarea situației”, a mai precizat sursa citată.

Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche, urmând pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Semnalul radar cu ținta a fost pierdut în zona Pardina, adaugă MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 00.48.

Editor : B.P.