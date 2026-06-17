MApN recrutează aproape 7.000 de soldați și gradați. „E un moment bun să îți alegi profesia”

Ministerul Apărării anunță că a fost aprobat planul de recrutare a candidaților pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, seria I 2026. Sunt disponibile 6.763 de posturi, în unități militare din toată țara.

„E un moment bun să îți alegi profesia”, se arată într-o postare pe Facebook a MApN.

„Condițiile de recrutare se găsesc la adresa https://www.recrutaremapn.ro/criteriigs.php”, unde cei interesați pot citi „criteriile generale” și „criteriile specifice de recrutare a candidaţilor pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti”, se mai arată în postare.

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Pentru înscriere și întocmirea dosarului de candidat, cei interesați se pot adresa direct unităților militare în care se regăsesc posturile vacante. „Lista unităților respective, precum și o serie întreagă de informații legate de procesul de recrutare și selecție pot fi obținute contactând biroul informare-recrutare la care ești arondat”, mai spune postarea.

Serviciul militar nu mai este obligatoriu în România din 2007.

Editor : M.B.