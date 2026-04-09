Marco Rubio mulțumește României pentru sprijinul acordat operațiunilor SUA din Orientul Mijlociu

„Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit astăzi cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu, pentru a mulțumi României pentru faptul că este un partener veritabil, oferind sprijin rapid și decisiv pentru operațiunile SUA care promovează securitatea în Orientul Mijlociu”, se arată în comunicat.

„Secretarul și ministrul de externe au trecut în revistă, de asemenea, oportunitățile de a extinde în continuare cooperarea bilaterală în domenii precum apărarea, energia, tehnologiile emergente și mineralele critice, inclusiv proiecte de gaze offshore și energie nucleară civilă”, precizează sursa citată.

Statele Unite ale Americii au cerut României dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului cu Iranul. Primele trei avioane cisternă ale Statelor Unite ale României au aterizat în România, la Baza 90, pe 15 martie.

Primele misiuni de realimentare au avut loc în noaptea dintre 19 și 20 martie. Avioanele au decolat apoi de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar ulterior au revenit la București.

În noaptea dintre 21 și 22 martie, avioanele trimise de Forțele Aeriene Americane în România au efectuat a doua misiune spre Orientul Mijlociu.

Discuție separată cu premierul Bulgariei

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat și cu premierul Bulgariei, Andrey Gurov, pentru a mulțumi pentru sprijinul său constant și cooperarea continuă în domeniul securității, inclusiv pentru asistența acordată în evacuarea cetățenilor și diplomaților americani din Orientul Mijlociu, a anunțat tot joi Departamentul de Stat al SUA.

De asemenea, Rubio și-a exprimat aprecierea pentru creșterea cheltuielilor de apărare ale Bulgariei, inclusiv pentru achiziționarea de echipamente americane și sprijinul acordat Coridorului Vertical de Gaze, care oferă oportunități pentru exporturile de gaze naturale lichefiate din SUA și va furniza o sursă alternativă de aprovizionare cu gaze pentru Europa.

Editor : M.I.