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Marea gimnastă Simone Biles, „la un pas de moarte” în urmă cu câteva zile: „Cea mai înfricoşătoare experienţă din viaţa mea”

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Simone Biles. Foto: Profimedia

Gimnasta americană Simone Biles, în vârstă de 29 de ani, septuplă campioană olimpică, a dezvăluit pe Instagram că „a fost la un pas de moarte în această săptămână”.

Americanca a scris în social media că a trăit „una dintre cele mai înfricoşătoare experienţe” din viaţa sa, „dacă nu chiar cea mai înfricoşătoare” şi a menţionat că se reface în pat.

Postările ei includeau fotografii cu brăţările de spital la mână şi o captură de ecran a unui monitor de ritm cardiac, scrie News.ro.

Starul american nu a oferit detalii despre ce s-a întâmplat exact şi a scris că va „explica mai devreme sau mai târziu”.

De asemenea, ea i-a răspuns public unui fan pe X pentru a clarifica că a fost vorba de o problemă de „sănătate”.

„Dar să fiu la un pas de moarte nu era pe agenda mea în această săptămână. A fost una dintre cele mai înfricoşătoare experienţe din viaţa mea, dacă nu chiar cea mai înfricoşătoare.”

Ea a adăugat: „Mai ales că Jonathan era la Indianapolis pentru antrenamente”, referindu-se la soţul ei, Jonathan Owens, care se află în perioada de pregătire pre-sezon cu echipa din NFL Indianapolis Colts.

Continuând mesajul, ea a adăugat: „Am stat la pat şi m-am odihnit săptămâna aceasta. O să vă explic mai devreme sau mai târziu, dar vreau să le mulţumesc celor apropiaţi care m-au contactat, m-au întrebat ce fac, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toţi.”

Postarea ei conţinea şi fotografii cu buchete de flori şi se încheia cu o fotografie cu doi câini pe pat, însoţită de textul „Voi fi aici” şi de o captură de ecran cu ritmul cardiac.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Biles a câştigat medalii de aur la proba pe echipe, la individual compus şi la sărituri, precum şi o medalie de argint la sol.

Aceste medalii au contribuit la un total de 41 de medalii la Campionatele Mondiale şi la Jocurile Olimpice, ceea ce o clasează printre cele mai mari sportive din toate timpurile.

Pionieră în sportul său, ea a inventat mai multe elemente tehnice care au fost executate de alte gimnaste şi sunt cunoscute sub numele de „Biles”.

Biles a debutat la Jocurile Olimpice la vârsta de 19 ani, la Rio 2016, şi a participat la încă două ediţii ale competiţiei. Ea a declarat anterior că nu este sigură dacă va concura la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

Editor : Liviu Cojan

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