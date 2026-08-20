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Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea

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Marian Godină
Marian Godină. Foto: Facebook
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Din articol
„Am început să iubesc liniștea mai mult” „Voi rămâne mereu polițist”

Polițistul Marian Godină anunță, joi, pe pagina sa de Facebook, că și-a depus demisia din Poliția Română, după aproape două decenii de când poartă uniforma. El spune că vrea să petreacă mai mult timp alături de familie, să scrie și să se implice în proiecte noi.

„Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție «Vasile Lascăr» din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți”, a transmis Marian Godină.

El spune că profesia l-a format și că experiențele trăite în cei 20 de ani au ajuns în cărțile și poveștile sale.

„Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi.

Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele.

Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele”, a mai scris Godină.

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„Am început să iubesc liniștea mai mult”

După ce a devenit tată, Godină spune că a început să privească diferit misiunile cu adrenalină și că și-a dorit tot mai mult timp alături de familie.

„Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine”, a scris polițistul.

Godină își amintește că, în tinerețe, se oferea voluntar să lucreze de Crăciun, în timp ce acum își dorea să fie liber în perioadele petrecute cu familia.

„Am început să am nevoie mai mare de timp de petrecut cu familia. Dacă în tinerețe mă ofeream voluntar să lucrez de Crăciun, iată că acum calculam cu oarecare teamă turele și mă rugam să fiu liber”, a adăugat el.

Godină spune că renunțarea la meseria de polițist nu a fost o decizie evidentă, în condițiile în care aceasta îi oferă siguranță, stabilitate și un venit lunar sigur, precum și perspectiva unei pensii peste 14 ani.

„A rămâne polițist înseamnă pentru mine siguranță, stabilitate, un venit lunar sigur și o pensie pe care o voi lua peste 14 ani, astfel că alegerea de a rămâne polițist este una rațională.

Doar că viața nu e întotdeauna despre alegerea cea mai sigură. Uneori e și despre curajul de a recunoaște că un capitol, oricât de important și de frumos ar fi fost, trebuie să se termine pentru ca altul să poată începe”, a explicat Marian Godină.

„Voi rămâne mereu polițist”

El spune că vrea să scrie, să construiască lucruri și să se implice în proiecte pe care să le poată duce la capăt, dar și să fie mai prezent în viața copiilor săi.

„Eu știu că vreau să scriu, știu că vreau să construiesc lucruri, să mă implic în proiecte pe care le pot duce și care pot face mult bine în jurul meu. Și mai vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”, a precizat Godină.

Decizia nu a fost luată ușor, iar polițistul spune că a cerut sfaturi înainte de a hotărî să demisioneze.

„Mi-a luat mult timp să decid, am întrebat în stânga și în dreapta până mi-am dat seama că decizia asta e doar a mea. După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire.

Pentru mine, de azi, începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a mai afirmat Marian Godină.

Editor : C.S.

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