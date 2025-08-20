Deputatul AUR Dan Tanasă și-a îndemnat conaționalii să refuze serviciile curierilor, dacă aceștia nu sunt români, iar în replică, ieri, Marian Godină i-a făcut plângere penală. Astăzi, conflictul a continuat cu un nou episod.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris Tanasă pe pagina sa de Facebook, iar polițistul Marian Godină a anunțat că i-a făcuta acestuia plângere penală pentru "Incitarea la violenţă, ură sau discriminare, prevăzute de art 369 din Codul Penal.”.

CNCD s-a sesizat, a reacționat și AUR

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat după mesajul deputatului AUR Dan Tanasă.

„În contextul dezbaterilor din spațiul public privind postarea domnului deputat Dan Tanasă, publicată pe rețeaua de socializare Facebook, Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare”.

Replica din partea AUR a venit din partea deputatul Mohammad Murad, de origine libaneză, stabilit de 17 ani în România.

„Cum ar fi să se comporte italianul, spaniolul sau neamțul așa cu românii? Eu nu fac politică. Politica de a fi om este mai presus decât orice”, a declarat Mohammad Murad, deputat AUR.

În replică, Tanasă a spus: „Văd că un comentariu de-al meu de ieri a creat o întreagă polemică la nivel național. Am ridicat o temă reală, una pe care o simte fiecare român pe pielea lui: avalanșa de imigranți din Asia, în timp ce șase milioane de români sunt plecați la muncă peste hotare. Și, brusc, s-au inflamat toți deontologii de serviciu”.

„Am spus un adevăr. L-am spus direct. Și nu am de ce să îmi cer scuze”, a concluzionat Tanasă într-o postare pe Facebook.

Livratorii străini, interziși în orașul lui Putin

Scandalul intervine după ce foarte recent orașul Sankt Petersburg a decis să interzică migranților să activeze în astfel de job-uri, informează Newsweek.

Autoritățile din Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin, au interzis lucrătorilor migranți să lucreze ca livratori/curieri. Această interdicție, semnată de guvernatorul Alexander Beglov și anunțată pe 11 august 2025, extinde o reglementare anterioară din 28 iulie 2025, care interzicea lucrătorilor migranți să lucreze doar în domeniul serviciilor de taxi.

Noua ordonanță acoperă acum toate locurile de muncă legate de livrări, inclusiv serviciile tradiționale de curierat, transportul de mărfuri și livrarea de alimente la domiciliu.

Tanasă vs Godină, partea a doua

Confruntarea a continuat, astăzi, între cei doi, după ce deputatul AUR i-a dat replica polițistului: „Bravo! Acum ai și tu o realizare în viața ta”.

„Acest lucru mă obligă să-i aduc aminte acestui ins o întâmplare pe care am să o redau mai jos”, a spus Godină.

„Anul trecut, având ceva treabă prin București, mai exact filmarea unei emisiuni, ca să nu se întrebe unii ce căutam eu la capitală, am achiziționat online un bilet de tren la clasa întâi, de la Brașov la Gara de Nord.

Când am treabă în București și nu am mult de umblat, aleg mereu trenul, e o opțiune mult mai rapidă, mai comodă și mai ieftină.

Și cum m-am urcat eu în tren și mi-am găsit locul, m-am așezat și am deschis o carte pe care o luasem cu mine ca să îmi țină de urât și care să mai deștepte puțin "milițianul prost cu două clase" după cum mă numesc în comentarii oamenii cultivați care citesc mult mai mult decât mine.

Trenul era destul de gol, așa că nu aveam niciun vecin de scaun, lucru care îmi plăcea.

Și cum stăteam acolo cuminte și îmi vedeam de treaba mea, apare ca din neant un cetățean care se așază lângă mine și îmi întinde mâna.

-Salut, Marian! Te-am văzut de când ai urcat și voiam să îți strâng mâna.

Acum, că tocmai își satisfăcuse dorința arzătoare de a-mi strânge mâna, așteptam ca omul să plece de unde venise.

Nu am avut norocul să plece rapid, omul s-s pus pe povestit și, abia când și-a dat seama că eu nu aveam habar cine e, s-a prezentat, spunându-mi că e candidatul Aur la Primăria Brașov și scoțând din buzunar o carte de vizită pe care mi-a întins-o cu mândrie. Abia atunci am aflat că era Dan Tanasă, omul care vede prin tren oameni fără nicio realizare în viață și vine să se bage cu ei în seamă și să le dea cărți de vizită”, scrie Godină.

În continuare, monologul polițistului escaladează și poate fi urmărit pe pagina sa de Facebook.

