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Marius Balo, care a stat 8 ani în detenţie în China, anunţă că intră în greva foamei pentru o altă româncă închisă în această țară

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detinut care se tine de gratiile unei celule
Foto: GettyImages
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Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o „fraudă” de 80 de dolari, anunţă că intră în greva foamei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei Alinei Apostol, o altă româncă încarcerată de aproape nouă ani în China. El susține că în privinţa acesteia autorităţile române nu fac demersuri pentru a o aduce acasă.

„Astăzi se împlinesc trei ani de zile de când am făcut publică povestea Alinei Apostol, românca întemniţată de aproape 9 ani în China comunistă. În trei ani de zile, cei din Ministerul Justiţiei de la Bucureşti nu s-au sinchisit să facă nimic concret pentru a o transfera pe Alina într-o închisoare din România. După aproape un deceniu petrecut în lagărul de muncă din China, Alina se sfârşeşte, atât fizic cât şi mental. Trudeşte, zi după zi, pentru o lingură de orez şi o rădăcină de lotus. I-au căzut dinţii din pricina inaniţiei iar spatele i-a cedat din cauza efortului fizic. Cu toate acestea, de la minister primim doar nepăsare şi cinism. Am trecut şi eu prin temniţele Chinei comuniste şi nu pot rămâne indiferent, chiar de-aş vrea. Mă doare încă amintirea suferinţelor acelor ani. Am hotărât aşadar ca începând de astăzi să postesc post negru (urmând a bea doar apă) până când transferul Alinei în România va fi rezolvat. Voi prezenta săptămânal aici, analizele de sânge pentru toată perioada în care voi fi în greva foamei”, anunţă Marius Balo duminică, pe reţelele sociale, potrivit News.ro.

Acesta adaugă că de trei ani a făcut publică povestea Alinei Apostol, însă cei de la Ministerul Justiţiei „nu au fost în stare să dea un singur telefon în China şi să rezolve, în cinci minute, transferul Alinei în ţară".

„Mi-au spus cinic, zilele trecute, că sunt preocupaţi de caz. O astfel de indiferenţă şi laşitate din partea celor plătiţi să îşi apere cetăţenii este de-a dreptul revoltătoare", scrie Marius Balo.

Acesta a fost condamnat şi a executat opt ani de închisoare în China, fiind găsit vinovat pentru o fraudă de 80 de dolari. El a revenit în ţară în 2022.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar. Sentinţa a fost parţial recunoscută de autorităţile din România, infracţiunea fiind asimilată celor de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces la un sistem informatic, prevăzute în legislaţia românească. Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la 9 ani şi 4 luni de închisoare. Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaţionale în materie penală. Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară pe femeia condamnată.

Editor : M.B.

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