Marius Gheorghe a fost numit de Guvern în funcţia de prefect al Capitalei. Absolvent de Psihologie, el activează de peste 20 de ani în publicitate şi apare ca donator pentru Nicuşor Dan, într-una dintre campaniile electorale.

Guvernul a adoptat o hotărâre privind numirea lui Marius Gheorghe în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial, relatează News.ro.

Potrivit Bucuresti.ro, Marius Gheorghe este Research Director la Media Investment Communication de peste 21 de ani. El face parte din Consiliul Director al Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT) din anul 2006 şi este absolvent de Psihologie.

Numele său apare şi într-o declaraţie de avere a preşedintelui Nicuşor Dan, de pe vremea când acesta era primar al Capitalei. Astfel, în declaraţia din 2021, Nicuşor Dan îl menţionează pe Marius Gheorghe ca donator, în campania electorală pentru PMB din 2020.

Surse din USR, consultate de Bucureşti.ro afirmă că Marius Gheorghe a fost lider al filialei din Sectorul 4 a partidului, fiind suspendat din funcţie de fostul preşedinte al USR Dan Barna, în 2020. Ulterior, Marius Gheorghe s-a retras din formaţiunea politică, în prezent el nefiind membru al USR.

Editor : Liviu Cojan