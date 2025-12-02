Marius Isăilă a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD este acuzat că a vrut să dea mită fostului ministru al Apărării

Marius Isăilă, acuzat de DNA că a vrut să dea 1 milion de euro fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată, a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD se află sub control judiciar, conform News.ro.

Anunțul privind trimiterea în judecată a fostului senator PSD a fost făcut marți, 2 decembrie, de DNA.

„În datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acţionar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată din Bulgaria”, a transmis DNA.

Conform procurorilor, „infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie”.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

Marius Isăilă a fost plasat sub control judiciar, după ce iniţial a fost arestat preventiv. El a fost condamnat definitiv de instanţa supremă, în 10 noiembrie 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare. Isăilă fusese trimis în judecată tot de DNA în 23 iulie 2014 pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Marius Isăilă a fost senator în Parlamentul României în legislatura 2012-2016 din partea PSD Dâmboviţa.

Citește și:

„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului senator PSD Isăilă, care a vrut să dea mită ministrului Apărării

Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării: Afacerea a fost coordonată de un actor statal

Editor : A.M.G.