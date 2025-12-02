Live TV

Marius Isăilă a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD este acuzat că a vrut să dea mită fostului ministru al Apărării

Data publicării:
Marius Isăila la DNA.
Marius Isăila la DNA. Imagine cu un caracter ilustrativ.

Marius Isăilă, acuzat de DNA că a vrut să dea 1 milion de euro fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată, a fost trimis în judecată. Fostul senator PSD se află sub control judiciar, conform News.ro.

Anunțul privind trimiterea în judecată a fostului senator PSD a fost făcut marți, 2 decembrie, de DNA.  

„În datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acţionar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată din Bulgaria”, a transmis DNA.

Conform procurorilor, „infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie”.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

Marius Isăilă a fost plasat sub control judiciar, după ce iniţial a fost arestat preventiv. El a fost condamnat definitiv de instanţa supremă, în 10 noiembrie 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare. Isăilă fusese trimis în judecată tot de DNA în 23 iulie 2014 pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Marius Isăilă a fost senator în Parlamentul României în legislatura 2012-2016 din partea PSD Dâmboviţa.

Citește și:

„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului senator PSD Isăilă, care a vrut să dea mită ministrului Apărării

Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării: Afacerea a fost coordonată de un actor statal

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
Vladimir Putin
4
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
5
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Digi Sport
"Chivu mă îmbrățișează mai mult decât nevasta!" Soția lui Lautaro a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PARADA_FINAL_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, întrebat despre lipsa unui șef la Ministerul Apărării: „Să nu stricăm sărbătoarea națională”
Elena Lasconi
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Drula candidatura INSTANT_CANDIDATURA_DRULA_PMB_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Drulă, după demisia lui Moșteanu: „Un gest de onoare”. Ce spune despre o posibilă numire la Apărare
Ludovic Orban.
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Nicușor Dan a semnat decretul de demisie a lui Ionuț Moșteanu, care a plecat de la MApN în urma scandalului privind diplomele sale
Recomandările redacţiei
plen camera deputatilor
Val de amendamente pentru reforma pensiilor speciale. O deputată...
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Petarde interzise în Lege vândute „la liber” pe internet. Poliția...
foc de artilerie în Ucraina
Bătălia de la Pokrovsk, faza pe revendicare. Miza uriașă a singurei...
usr
Când va propune USR un nou ministru al Apărării: „Guvernul e...
Ultimele știri
Continuă căutările pentru tânărul britanic dispărut în munți. El plecase acum mai bine de o săptămână spre „Castelul lui Dracula”
Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat pentru București: „Mă distanțez total”. AUR spune că încă este „afectat”
Airbus a anunțat că sub 100 de aeronave A320 mai așteaptă remedierea softului după alerta globală declanșată de incidentul JetBlue
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Fanatik.ro
Denis Alibec, aproape de despărțirea în iarnă de FCSB. Ce variante are atacantul lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Cum se face dezbaterea succesorală când nu există acte pe casă. Soluții și proceduri
Digi FM
Gemenele din trupa Indiggo, probleme cu legea în Miami. Acuzațiile grave care li se aduc, după ce au fost...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista îl va face tată pentru prima dată pe iubitul ei...
Film Now
George Clooney își amintește cum a pierdut un rol important în fața lui Brad Pitt: "La naiba, el l-a luat...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
"Acasă e acolo unde se află inima", tema Crăciunul din acest an la Casa Albă. Pregătirile, perturbate de...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Un adolescent care visa să îmblânzească lei a fost sfâşiat mortal după ce a intrat în ţarcul de la o grădină...
Film Now
Dezvăluiri despre Keith Urban, după divorțul de Kidman: „Se întreabă dacă nu cumva a făcut o greșeală uriașă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...