Marius Lazurca, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului: Ambasadele sunt în siguranță și monitorizează evoluțiile

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, a anunțat sâmbătă, 28 februarie, că autoritățile române sunt în contact permanent cu Ambasada României la Teheran, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran. El a subliniat că până în prezent nu există solicitări de asistență din partea vreunui cetățean român aflat în Iran.

Potrivit mesajului publicat pe platforma X, consilierul menține legătura constantă cu șefa misiunii diplomatice de la Teheran, ambasadoarea Mirela Grecu. Oficialul a precizat că aceasta și întreg personalul ambasadei sunt în siguranță și transmit actualizări permanente privind evoluția situației din capitala iraniană și din principalele orașe.

De asemenea, autoritățile române sunt în contact direct cu ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei României la Tel Aviv, pentru a monitoriza îndeaproape evoluțiile din regiune.

Ulterior, consilierul a transmis că, în pofida disfuncționalităților rețelelor locale din Iran, legătura cu misiunea diplomatică de la Teheran este menținută, iar până la acest moment nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români aflați în Iran.

Autoritățile române continuă să monitorizeze situația de securitate din regiune și să evalueze eventualele măsuri necesare pentru protejarea cetățenilor români.

„În urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că:

– în ciuda disfuncționalității rețelelor locale, suntem în măsură să menținem contactul cu Ambasada noastră la Teheran;

– că doamna Ambasador Grecu e în contact cu o bună parte din cetățenii români rezidenți în Iran;

– că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român;

– că Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe”, a transmis Marius Lazurca.

Reamintim că Israelul a transmis sâmbătă dimineață că a demarat o operațiune pe care o califică drept „lovitură preventivă” împotriva Iranul, în contextul în care în mai multe zone din Teheran au fost semnalate explozii. În paralel, autoritățile israeliene au decretat stare de urgență la nivel național, avertizând asupra posibilității unor reacții de retorsiune, inclusiv atacuri cu rachete și drone.

Totodată, președintele american Donald Trump a anunțat inițierea unor acțiuni militare de amploare împotriva Iranului. Într-un mesaj adresat cetățenilor și publicat pe platforma sa, Truth Social, liderul de la Washington a explicat că decizia are ca obiectiv contracararea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite ale Americii și a partenerilor săi, prezentând totodată scopurile operațiunilor și adresând apeluri atât autorităților iraniene, cât și populației.

Editor : I.B.