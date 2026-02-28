Live TV

Marius Lazurca, după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului: Ambasadele sunt în siguranță și monitorizează evoluțiile

Data actualizării: Data publicării:
marius lazurca digi24
Marius Lazurca. Foto: Digi24

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca, a anunțat sâmbătă, 28 februarie, că autoritățile române sunt în contact permanent cu Ambasada României la Teheran, în contextul atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran. El a subliniat că până în prezent nu există solicitări de asistență din partea vreunui cetățean român aflat în Iran.

Potrivit mesajului publicat pe platforma X, consilierul menține legătura constantă cu șefa misiunii diplomatice de la Teheran, ambasadoarea Mirela Grecu. Oficialul a precizat că aceasta și întreg personalul ambasadei sunt în siguranță și transmit actualizări permanente privind evoluția situației din capitala iraniană și din principalele orașe.

De asemenea, autoritățile române sunt în contact direct cu ambasadorul României în Israel,  Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei României la Tel Aviv, pentru a monitoriza îndeaproape evoluțiile din regiune.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior, consilierul a transmis că, în pofida disfuncționalităților rețelelor locale din Iran, legătura cu misiunea diplomatică de la Teheran este menținută, iar până la acest moment nu au fost primite solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor români aflați în Iran.

Autoritățile române continuă să monitorizeze situația de securitate din regiune și să evalueze eventualele măsuri necesare pentru protejarea cetățenilor români.

„În urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că:
– în ciuda disfuncționalității rețelelor locale, suntem în măsură să menținem contactul cu Ambasada noastră la Teheran;
– că doamna Ambasador Grecu e în contact cu o bună parte din cetățenii români rezidenți în Iran;
– că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român;
– că Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe”, a transmis Marius Lazurca.

Reamintim că Israelul a transmis sâmbătă dimineață că a demarat o operațiune pe care o califică drept „lovitură preventivă” împotriva Iranul, în contextul în care în mai multe zone din Teheran au fost semnalate explozii. În paralel, autoritățile israeliene au decretat stare de urgență la nivel național, avertizând asupra posibilității unor reacții de retorsiune, inclusiv atacuri cu rachete și drone.

Totodată, președintele american Donald Trump a anunțat inițierea unor acțiuni militare de amploare împotriva Iranului. Într-un mesaj adresat cetățenilor și publicat pe platforma sa, Truth Social, liderul de la Washington a explicat că decizia are ca obiectiv contracararea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite ale Americii și a partenerilor săi, prezentând totodată scopurile operațiunilor și adresând apeluri atât autorităților iraniene, cât și populației.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Nemtsov Anniversary
1
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
2
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
Explozii în Teheran
3
Operațiunea „Răgetul leului / Epic Fury”: SUA și Israelul au atacat Iranul. Teheranul a...
Serghei Lavrov
4
Lavrov confirmă că Rusia „joacă teatrul negocierilor”: „Nu avem termene limită, avem doar...
zelenski-scaled
5
„Avem o şansă”. Volodimir Zelenski crede că războiul din Ucraina s-ar putea încheia...
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
Digi Sport
L-au scos din minți pe Gigi Becali: ”Se aude până în Pipera, nici nu poți să dormi”. Dezvăluire neașteptată: ”Era vrăjitor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Medvedev
„Pacificatorul și-a arătat din nou fața”. Dmitri Medvedev acuză că negocierile cu Iranul „au fost de fațadă”, după atacurile SUA-Israel
benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu: Atacurile SUA-Israel împotriva Iranului vor permite iranienilor să răstoarne regimul ayatollahului
Marius Lazurca
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca: „Se vor naște și alte proiecte benefice pentru România”
Donald Trump
Trump nu exclude noi atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului: „Am auzit că Teheranul încearcă să reia programul nuclear”
Recomandările redacţiei
avion parcat langa cladirea sosiri aeroportul otopeni
Zborurile spre Orientul Mijlociu, afectate de războiul declanșat de...
Explozii Abu Dhabi
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul...
Ministerul Afacerilor Externe.
Reacția MAE după atacul SUA și al Israelului asupra Iranului...
ID331672_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: Au venit unii certaţi cu şcoala şi...
Ultimele știri
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială
Radu Miruță spune că vom avea din nou tineri care vin în armată voluntar: „Avem un program”. Câte locuri ar putea fi disponibile
„Marea încercare a istoriei a sosit”, anunță Ministerul iranian de Externe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mesaje de 1 Martie. Trimite un mărțișor virtual sub formă de felicitare sau urare
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni”
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Adevărul
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO Antrenorul a vrut să-l schimbe în minutul 35, dar a refuzat categoric să iasă. Ce a urmat a făcut...
Pro FM
Shakira, reacție nemascată după ce a zărit un carton cu chipul lui Gerard Pique la concertul ei. "Este totuși...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din...
Newsweek
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când o broască țestoasă scapă la limită dintr-un incendiu: „A fost un adevărat miracol”
Film Now
Lily Collins, despre lupta cu tulburările alimentare: „Este terifiant. Nimeni nu trebuie să sufere în tăcere”
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...