Marius Manole despre recursul compensatoriu: „Ei nu se pun în pielea unei mame căreia i-a fost violat copilul”

Marius Manole a fost invitatul lui Cătălin Striblea la emisiunea “Oameni de Colecție”, emisiune de interviuri unice, difuzate LIVE pe pagina de facebook DigiFMRadio și on air în fiecare duminică, la DigiFM.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Mi-am dorit dintotdeauna să fiu un actor bun. Dacă mă uit la mine de acum 20 de ani, nu s-au schimbat multe lucruri. La facultate m-am certat cu profesorii care mi se păreau nedrepți. Dintotdeauna am avut asta. Nedreptatea m-a supărat mereu, chiar dacă nu erau nedrepți cu mine, dar erau nedrepți cu alți colegi. Cred că nu m-am schimbat, poate doar sunt un pic mai asumat.”

Actorul a vorbit și despre părinții săi: „Tata era maistru și mama era țesătoare. Tata o certa acasă pe mama că nu își făcea planul, o sancționa. El îmi pregătise postul de motostivuitorist. M-am dus într-o zi la el și i-am zis că am dat la facultate, la Actorie. Ai mei au fost de acord, dar nu înțelegeau ce se întâmplă.”

Marius Manole a fost foarte deschis și a vorbit despre faptul că merge la psiholog din cauza fricilor sale: „Merg la psiholog, ca tot românul. În ultimii 2 ani am o mare frică de moarte, de boală. Frica asta naște niște atacuri de panică, care pot apărea înainte de un spectacol sau chiar în timpul unui spectacol. Așa că trebuie să rezolv asta. Am o problemă și vreau să o rezolv. E greu să nu ai nevoie de un psiholog, mai ales într-o vreme ca asta. E greu să fii sub lupa oamenilor seară de seară, e presiune mare.”

Actorul nu este de acord cu recursul compensatoriu și a spus-o răspicat și revoltat de întreaga situație: „Nu poți să spui că eliberezi niște violatori că au condiții proaste. Știi câți copii trăiesc în condiții proaste și se duc la toaletă în curte? Pe ei cine îi eliberează? Știi de ce sunt păreri pro? Pentru că lor nu li s-a întâmplat nimic. Pentru că ei nu îi înțeleg pe părinții cărora le-au fost violați copiii. Pentru că ei nu se pun în pielea unei mame căreia i-a fost violat copilul. Nu sunt Iohannist, nu d-aia mă duc la proteste. Nici el nu a făcut nimic. Încearcă acum, pe ultima sută de metri, că intră în campanie electorală. Nu sunt pentru Cioloș, pentru Iordache, pentru Dragnea.”

Marius a avut și un mesaj pentru cei care încearcă să îl facă să nu mai fie atât de rebel și revoltat: „Mor pe toți împăciuitorii ăștia de pe Facebook care îmi spun „Marius, dar tu ești lumină”. Fii tu lumină într-o țară plină de întuneric. Îmbrățișează tu copaci, eu nu pot. Eu o să protestez în continuare.”

Etichete:

,

,