Mark Rutte, despre retragerea de trupe SUA din România: „Nu este ceva singular”

„Ajustarea la situația trupelor NATO nu este ceva singular. Acest lucru s-a întâmplat mai mulți ani. Au fost mai multe forțe NATO pe continent înainte, în 2022, și vedeți angajamentul președintelui Trump, care este un angajament total față de NATO și de eforturile noastre comune”, a declarat Mark Rutte miercuri, la palatul Cotroceni, întrebat despre retragerea unor trupe americane de la baza Mihail Kogălniceanu.

El a precizat că a vorbit despre forţele terestre.

„Împreună exercităm o creştere a nivelului brigăzilor, dar, de asemenea, trebuie să vorbim şi despre Santinela Estică. În primul rând, s-a hotărât să fie flexibilă şi, de asemenea, expansivă, în acelaşi timp. De asemenea, va implica active militare tradiţionale, tereste şi aeriene şi, de asemenea, va implica şi tactici şi tehnologii inovative, menite pentru a face faţă noilor provocări”, a precizat Mark Rutte.

Flexibilitate pe flancul estic

Secretarul general NATO a subliniat că această activitate militară nu doar adăugă active suplimentare pentru aliaţi, dar corectează mai bine gama de active care sunt deja disponibile pe flancul estic, din partea de nord până la Marea Neagră.

„De aceea, aceasta adăugă flexibilitate şi forţă poziţiei noastre şi, de asemenea, ca alianţă de apărare defensivă, întotdeauna suntem gata să apărăm şi, cu Santinela Estică, putem aduce mai multe capabilităţi, atunci când este nevoie şi când este nevoie”, a explicat Rutte.

La rândul său, preşedintele Nicuşor dan a arătat că „Santinela Estică înseamnă, pe de o parte, mai multe capacităţi militare şi, pe de altă parte, oameni, atunci când este nevoie”.

„Avem un exemplu zilele astea, acest mare exerciţiu militar care se desfăşoară la Cincu şi în localităţile din jur, cu peste 5.000 de militari aliaţi, care exersează tipuri de răspunsuri la ameninţări, tocmai pentru a descuraja”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

