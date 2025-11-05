Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că președintele rus Vladimir Putin „e plătit” pentru funcția sa, de aceea organizează ședințe al Consiliului de securitate al Federației Ruse. Rutte a fost întrebat, la conferința de presă comună cu președintele Nicușor Dan, cum comentează această ședință convocată de Putin ca răspuns la testele nucleare începute de Statele Unite și dacă există un răspuns al NATO.

„De mult nu mai reacționez la ședințele pe care organizează Putin. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea organizează ședințe”, a spus Rutte.

Secretarul general al NATO a fost întrebat și ce sfaturi ar da României pentru a combate războiul hibrid al Rusiei, cu atât mai mult cu cât în România sunt cetățeni care consideră că Putin ar fi un patriot.

„Când este vorba de hibrid, cuvântul este ciudat, pentru am văzut tentative de asasinat, sunt avione care pot reprezenta risc pentru aviața comercială. Nu aș folosi prea mult cuvântul hibrid, desigur, ăsta e termenul acceptat. În NATO suntem extrem de activi pentru a avea ce este necesar. Lucrăm intens pentru a oferi apărare, inclusiv împotriva ameințărilor hibride”, a spus Rutte.

„Hibrid înseamnă cyber, atacuri nerevendicate pe infrastructura critică, înseamnă dezinfomare. Este un fenomen relativ nou pentru țările membre NATO și pentru NATO. NATO are o strategie și e evident că trebuie să colaborăm și să ne împărtășim experiențele față de această amenințare relativ nouă, a spus și Nicușor Dan.

Editor : M.B.